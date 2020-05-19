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19.05.2020 17:43
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«У нас и самолеты могут упасть». Производитель сгоревших аппаратов ИВЛ объяснил наём адвокатов за миллион долларов

Концерн «Радиоэлектронные технологии» и Уральский приборостроительный завод наняли адвокатов за 72 миллиона рублей после подозрений в поставках некачественных аппаратов ИВЛ российским больницам. Представитель концерна объяснила «Фонтанке», что горящие «Авенты-М» — не единственная головная боль «дочек» Ростеха.

Контракты на юруслуги предприятия заключили 19 мая. КРЭТ обещает адвокату гонорар в 12 миллионов рублей, приборостроительный завод — 60 миллионов. На сайте закупок размещены типовые договоры. Оплата работы адвокатов — почасовая, возмещаются переезды, гостиницы, такси.

Закупки проведены в упрощенном порядке под предлогом анализа и оценки рисков производственной деятельности в период эпидемии COVID-19.

К услугам адвокатов-мультимиллионеров предприятия Ростеха прибегли через неделю после пожара в петербургской больнице Святого Георгия, где задохнулись шесть человек. Предварительной причиной следствие назвало короткое замыкание в аппарате ИВЛ «Авента-М». Его производит Уральский приборостроительный завод, входящий в концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Росздравнадзор вывел все «Авенты-М» из обращения на неопределенный срок.

«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу КРЭТ, попросив уточнить причину заключения договоров на юруслуги. Ответ готовится.

Возможно, несчастья с «Авентами-М» и крупные траты на адвокатов — простое совпадение. Это следует из слов представителя правового департамента КРЭТ Даримы Иреновой, которой корреспондент «Фонтанки» позвонил под видом юриста, желающего посодействовать концерну в отстаивании его интересов.

«Категорически с этим [пожаром в больнице] не связано, — сказала Иренова. — Вы ошибаетесь. Этот вопрос может быть связан и с другой производственной деятельностью. У нас и самолеты могут упасть. Это раз. Во-вторых, у нас ежегодно проходит оценка промбезопасности».

В КРЭТ входят около 45 предприятий, уточнила Иренова, — как оборонно-промышленные, так и гражданские.

Самолетные аллюзии Даримы Чингисовны не взяты с потолка. Уральский приборостроительный завод назначен производителем систем управления самолетами Superjet100. Другая «дочка» КРЭТ, АО «Аэроприбор-Восход», разрабатывает авионику для другого отечественного лайнера — МС-21.

На гибель пациентов и реакцию Росздравнадзора Ростех отреагировал наращиванием производства аппаратов «Авента-М» и освоением очередного миллиарда рублей из федерального бюджета.

В мае Уральский приборостроительный завод сменил двух директоров. До эпидемии коронавируса он собирал по десять аппаратов ИВЛ в сутки, теперь от него требуют более сотни.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

rednicks
Мы знаем – самолёты упадут
И полыхнут ещё пожары
Но подлецов закон я знаю старый
Стыда и сраму деньги не имут
St Trophey
У них то (читай, с их приборами) точно могут. Черный юмор.
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