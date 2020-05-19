На уральском заводе аппаратов ИВЛ после смертельных пожаров в больницах Москвы и Петербурга началась чехарда временных директоров

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), в состав которого входит Уральский приборостроительный завод, сообщил, что смена двух генеральных директоров подряд — «обычная кадровая практика». Изменения начали происходить после пожаров в больницах Москвы и Петербурга.

В начале мая стало известно, что генеральный директор УПЗ Булат Гайнутдинов покинул свой пост и на его место назначен Марат Бадгутдинов, а через 11 дней появился еще один новый руководитель — Александр Морозов. Тоже временно.

«В начале мая Бадгутдинов Марат Фаритович был назначен временным генеральным директором АО «Уральский приборостроительный завод» на срок, необходимый для подготовки документов и проведения процедуры совета директоров по назначению нового руководителя АО «УПЗ». После проведения всех необходимых мероприятий по назначению нового директора, полномочия Марата Бадгутдинова были закончены, — сообщили РИА Новости 19 мая в пресс-службе КРЭТ. — Это обычная кадровая практика и никак не связана с ситуацией вокруг УПЗ. Временным генеральным директором назначен Александр Морозов».