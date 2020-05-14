Стали известны подробности падения автомобиля в Фонтанку у Старо-Калинкина моста. Водитель стал жертвой пешеходного перехода и скользкой дороги.



Момент падения машины попал на видео. Около десяти утра 14 мая она притормозила у перехода, пропуская женщину. На кадрах отчетливо заметно, что водитель сбросил скорость почти до нуля.



Слаженность тандема «пешеход — водитель» не учли другие участники дорожного движения. В притормозившую машину врезалась другая. Приданного ускорения хватило, чтобы пробить ограждение Фонтанки и упасть в воду.