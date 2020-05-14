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14.05.2020 11:23
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Вылет машины в Фонтанку попал на видео. Оно объясняет, почему водитель не виноват

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

Стали известны подробности падения автомобиля в Фонтанку у Старо-Калинкина моста. Водитель стал жертвой пешеходного перехода и скользкой дороги.

Момент падения машины попал на видео. Около десяти утра 14 мая она притормозила у перехода, пропуская женщину. На кадрах отчетливо заметно, что водитель сбросил скорость почти до нуля.

Слаженность тандема «пешеход — водитель» не учли другие участники дорожного движения. В притормозившую машину врезалась другая. Приданного ускорения хватило, чтобы пробить ограждение Фонтанки и упасть в воду.

По словам читателей «Фонтанки», машина наполовину погрузилась в воду, но водитель не потерял самообладание.

«Он выбил лобовое стекло, забрался на капот. Его затащили на берег связанными между собой тросами. Много машин остановилось, чтобы помочь», — добавляют читатели.

Минут через пять-семь приехали сотрудники ДПС, за ними подтянулись спасатели. Машину ищут, она ушла на дно метрах в 200 от места падения.

«По предварительной информации, у дома 199 по набережной Фонтанки водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», совершил наезд на стоящий «Хендай Солярис», который от столкновения пробил ограждение и съехал в воду. Пострадавших нет», — сообщили в УГИБДД Петербурга и области.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

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Balamut
Молодец товарищ который ударил сзади. Выскочил и побежал на помощь.
Хорошо, что все живы!
муматор
объясните, при чём тут ПП? Так в протоколе записали? Типа - не водятел летевший как олень виноват, а пешеходный переход и скользкая дорога?
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