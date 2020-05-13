Минобороны: Медцентр для больных COVID-19 в Пушкине находится «в высокой степени готовности». Видеоинспекцию провел командующий войсками ЗВО
Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев в ходе видеосовещания проверил готовность к сдаче медицинского центра для пациентов с коронавирусом, который возводится в Пушкине. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе ЗВО.
За завершением строительных работ и установкой медицинского оборудования Журавлев наблюдал по трансляции с помощью видеокамер «высокого разрешения».
«Отмечаю высокую готовность объекта к сдаче в эксплуатацию. Напоминаю, что бесперебойная работа врачей, скорейшее выздоровление пациентов зависит не только от высокой скорости финальных работ, но и от их качества», — подчеркнул командующий.
В Минобороны уточнили, что сейчас в медцентре уже завершили установку и провели пуско-наладочные работы медицинской аппаратуры — от компьютерного томографа до рентген-аппаратов. Работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены. В пресс-службе ЗВО «Фонтанку» заверили в том, что медцентр будет сдан в срок — 15 мая.
Напомним, «Фонтанка» подробно рассказывала о ходе работ по строительству военного госпиталя для больных COVID-19 в Пушкине.
Всего таких госпиталей будет 16 по стране. Их штаты укомплектуют из военных врачей, фельдшеров и медсестер лечебных учреждений, на территории которых они строятся. В случае с Пушкином — это филиал 442-го окружного военного госпиталя. Принять участие в работе смогут и гражданские специалисты. Часть медиков уже прошла обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге.