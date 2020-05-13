FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +9
73.58р79.78р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
13.05.2020 19:32
3
Печать

Минобороны: Медцентр для больных COVID-19 в Пушкине находится «в высокой степени готовности». Видеоинспекцию провел командующий войсками ЗВО

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев в ходе видеосовещания проверил готовность к сдаче медицинского центра для пациентов с коронавирусом, который возводится в Пушкине. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе ЗВО.

За завершением строительных работ и установкой медицинского оборудования Журавлев наблюдал по трансляции с помощью видеокамер «высокого разрешения».

«Отмечаю высокую готовность объекта к сдаче в эксплуатацию. Напоминаю, что бесперебойная работа врачей, скорейшее выздоровление пациентов зависит не только от высокой скорости финальных работ, но и от их качества», — подчеркнул командующий.

Фото: пресс-служба ЗВО

В Минобороны уточнили, что сейчас в медцентре уже завершили установку и провели пуско-наладочные работы медицинской аппаратуры — от компьютерного томографа до рентген-аппаратов. Работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены. В пресс-службе ЗВО «Фонтанку» заверили в том, что медцентр будет сдан в срок — 15 мая.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Напомним, «Фонтанка» подробно рассказывала о ходе работ по строительству военного госпиталя для больных COVID-19 в Пушкине.

Фото: пресс-служба ЗВО

Всего таких госпиталей будет 16 по стране. Их штаты укомплектуют из военных врачей, фельдшеров и медсестер лечебных учреждений, на территории которых они строятся. В случае с Пушкином — это филиал 442-го окружного военного госпиталя. Принять участие в работе смогут и гражданские специалисты. Часть медиков уже прошла обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

Samal_5e4d4df31fec5
отчитались о том что уже установили оборудование!? О_О
Даёшь видео с объекта строительсва! А не фотку из ЗВО))) По онлайн камере он смотрел. Не верю!)
yar_5e4cc335310b6
Мед.учреждение вещь конечно необходимая. Но Пушкин жалко. Этот сарай видимо останется там навсегда
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний