Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев в ходе видеосовещания проверил готовность к сдаче медицинского центра для пациентов с коронавирусом, который возводится в Пушкине. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе ЗВО.



За завершением строительных работ и установкой медицинского оборудования Журавлев наблюдал по трансляции с помощью видеокамер «высокого разрешения».



«Отмечаю высокую готовность объекта к сдаче в эксплуатацию. Напоминаю, что бесперебойная работа врачей, скорейшее выздоровление пациентов зависит не только от высокой скорости финальных работ, но и от их качества», — подчеркнул командующий.