«Он может лечить пациентов, но...» Выздоровевшего после COVID-19 петербургского реаниматолога посадили на карантин из-за болезни жены

Анестезиолог-реаниматолог Покровской больницы Сергей Саяпин после излечения от коронавирусной инфекции оказался на карантине спустя 13 дней после выписки — из-за того, что теперь коронавирус выявлен у его жены. Мыслями о нелепости протокола, учитывая задержку теста и нехватку врачей его специальности, он поделился в Facebook.



«Врач-реаниматолог, дефицитная нынче (и всегда) специальность. Доктору Серёже повезло. Он не умер от ковида. Он вышел из инфекционной больницы. И, спустя 13 дней после выписки он узнал факт. Он может переболеть ковидом, сопровождающимся пневмонией. Он может лечить пациентов. НО. Учитывая результат теста жены, поступивший с 14(!)-дневной задержкой, он вынужден сидеть дома ещё 14 дней», — описал происходящее реаниматолог (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).