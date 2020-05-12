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12.05.2020 18:22
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«Он может лечить пациентов, но...» Выздоровевшего после COVID-19 петербургского реаниматолога посадили на карантин из-за болезни жены

Анестезиолог-реаниматолог Покровской больницы Сергей Саяпин после излечения от коронавирусной инфекции оказался на карантине спустя 13 дней после выписки — из-за того, что теперь коронавирус выявлен у его жены. Мыслями о нелепости протокола, учитывая задержку теста и нехватку врачей его специальности, он поделился в Facebook.

«Врач-реаниматолог, дефицитная нынче (и всегда) специальность. Доктору Серёже повезло. Он не умер от ковида. Он вышел из инфекционной больницы. И, спустя 13 дней после выписки он узнал факт. Он может переболеть ковидом, сопровождающимся пневмонией. Он может лечить пациентов. НО. Учитывая результат теста жены, поступивший с 14(!)-дневной задержкой, он вынужден сидеть дома ещё 14 дней», — описал происходящее реаниматолог (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

Фото: скриншот с https://www.facebook.com/sayapinsa

Тот факт, что ему придётся ещё две недели сидеть дома, Саяпин назвал «идиотизмом».

Ранее, 2 мая, главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что в России повторных случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено не было.

Фото: скриншот с https://www.facebook.com/sayapinsa

Сергей Саяпин — выпускник Военно-медицинской академии, реаниматолог Покровской больницы. Он стал одним из первых врачей, публично обвинивших функционеров петербургского комздрава в безалаберности. Ответственность за то, что столкнулся с COVID-19 в двух ипостасях — врача и пациента, — он возлагает на главврача Покровской больницы. После перепрофилирования под «коронавирусных» больных СИЗы персонал доставал своими силами. Маска, как полагает Саяпин, помогла ему снизить дозу вирусной нагрузки и, возможно, сохранила жизнь. Своими мыслями о действиях властей Саяпин поделился и после выздоровления.

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