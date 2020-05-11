Необычное явление засняла камера видеонаблюдения в Московском районе Петербурга 11 мая. Происходящее напоминало подземный взрыв.



Около 18.20 на пересечении Витебского проспекта с Рощинской улицей из-под тротуара повалил дым, затем появились языки пламени. Плита асфальта на секунду приподнялась, затем заняла привычное место. Огонь транспорт не задел.

В пресс-службе МЧС Петербурга «Фонтанке» уточнили, что под землей проходит линия 6 кВ, из-за скачка напряжения «произошел хлопок с выбросом пламени». Электричество в близлежащих зданиях не отключалось, пострадавших нет.