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11.05.2020 20:35
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На юге Петербурга проснулся электрический «вулкан». Языки пламени вырвались из-под асфальта

Необычное явление засняла камера видеонаблюдения в Московском районе Петербурга 11 мая. Происходящее напоминало подземный взрыв.

Около 18.20 на пересечении Витебского проспекта с Рощинской улицей из-под тротуара повалил дым, затем появились языки пламени. Плита асфальта на секунду приподнялась, затем заняла привычное место. Огонь транспорт не задел.

В пресс-службе МЧС Петербурга «Фонтанке» уточнили, что под землей проходит линия 6 кВ, из-за скачка напряжения «произошел хлопок с выбросом пламени». Электричество в близлежащих зданиях не отключалось, пострадавших нет.

«Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

Александра Чайкина
А если бы там ребенок в это время стоял? Это мы по такому городу ходим? И в любую минуту вот так рискуем? Мрак!
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