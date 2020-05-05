Новейшая китайская ракета-носитель впервые вывела на орбиту Земли непилотируемый космический корабль
Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5Б» (Long March — 5B, или «Великий поход — 5Б») во вторник, 5 мая, совершила свой первый полет, в ходе которого отправила в космос пробную версию китайского пилотируемого космического корабля нового поколения и грузовую возвращаемую капсулу для испытаний.
Как сообщает агентство Синьхуа, ракета поднялась с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань (Южный Китай) в 18:00 по пекинскому времени, сообщила Канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSA). Примерно через 488 секунд непилотируемый прототип пилотируемого космического корабля вместе с испытательной версией возвращаемой капсулы успешно отсоединился от ракеты, вышел на заданную орбиту. Миссия признана успешной.
Также отмечается, что «успешный запуск ракеты заложил прочную основу для создания китайской орбитальной космической станции», завершить которое планируется в 2022 году. Ожидается, что «Чанчжэн-5B» будет использована для вывода на низкую околоземную орбиту базового модуля станции.
Ракета-носитель «Чанчжэн-5B» является усовершенствованной версией «Чанчжэн-5» — первой китайской космической ракеты тяжелого класса (максимальная грузоподъемность — 25 т). «Чанчжэн-5B» имеет четыре стартовых ускорителя диаметром 3,35 м каждый. В качестве топлива используется нетоксичное топливо на основе жидкого водорода, керосина и жидкого кислорода. Ее длина достигает 53,7 м, диаметр порядка 5 м. Стартовая масса ракеты составляет 849 тонн, а грузоподъемность при запуске на низкую околоземную орбиту — 22 тонны.