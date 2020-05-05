Новейшая китайская ракета-носитель впервые вывела на орбиту Земли непилотируемый космический корабль

Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5Б» (Long March — 5B, или «Великий поход — 5Б») во вторник, 5 мая, совершила свой первый полет, в ходе которого отправила в космос пробную версию китайского пилотируемого космического корабля нового поколения и грузовую возвращаемую капсулу для испытаний.



Как сообщает агентство Синьхуа, ракета поднялась с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань (Южный Китай) в 18:00 по пекинскому времени, сообщила Канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSA). Примерно через 488 секунд непилотируемый прототип пилотируемого космического корабля вместе с испытательной версией возвращаемой капсулы успешно отсоединился от ракеты, вышел на заданную орбиту. Миссия признана успешной.