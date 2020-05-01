Хоккейный клуб СКА 1 мая объявил о подписании контрактов с двумя новичками — нападающими Эмилем Галимовым и Богданом Якимовым. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды, соглашение с 27-летним Галимовым рассчитано на два сезона. Срок контракта Якимова не уточняется.
Галимов перешел на правах свободного агента, а Якимов — из «Северстали» в обмен на денежную компенсацию.
Добро пожаловать! 👋🏻— hcska (@hcSKA) May 1, 2020
СКА подписал соглашение с нападающим Эмилем Галимовым. Прошлый сезон форвард провел в казанском «Ак Барсе», с 1 мая являлся свободным агентом. Контракт рассчитан на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года #hcSKA pic.twitter.com/M5JoBfoiTZ
Эмиль Галимов в КХЛ выступал за «Нефтехимик», «Локомотив» и «Ак Барс». Участник юниорского чемпионата мира 2010 года. Выступал за сборную России в матчах Еврочелленджа. В 433 матчах КХЛ на счету форварда 163 (79+84) очка. В прошлом сезоне в составе «Ак Барса» в 47 матчах регулярного чемпионата набрал 21 (14+7) очко при показателе полезности «+9». В четырех матчах плей-офф набрал 4 (3+1) очка при показателе полезности «+3».
Приветствуем еще одного новичка! Богдан Якимов становится игроком СКА в результате обмена с «Северсталью».— hcska (@hcSKA) May 1, 2020
Добро пожаловать! ✊🏻
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Богдан Якимов играл за «Нефтехимик», «Авангард» и «Северсталь». Бронзовый призер юниорского и молодежного чемпионатов мира, а также турнира «Глинки — Гретцки». В 268 матчах КХЛ Якимов отметился 74 (36+38) очками.
Ранее СКА покинули сразу пятеро хоккеистов, двое из которых перешли в клубы НХЛ.