Хоккейный клуб СКА 1 мая объявил о подписании контрактов с двумя новичками — нападающими Эмилем Галимовым и Богданом Якимовым. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды, соглашение с 27-летним Галимовым рассчитано на два сезона. Срок контракта Якимова не уточняется.



Галимов перешел на правах свободного агента, а Якимов — из «Северстали» в обмен на денежную компенсацию.