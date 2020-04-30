"Давайте отложим разговоры популистские, что у нас всё замечательно". Мэр Москвы отозвался на болезнь премьер-министра РФ

Мэр Москвы, говоря об инфицировании коронавирусом нового типа председателя правительства России заявил о том, что это ещё один повод призвать всех без исключения граждан страны соблюдать все меры предосторожности и правила самоизоляции.

Сергей Собянин вечером 30 апрея в эфире телеканала "Россия 24" заявил о том, что зараженный коронавирусом премьер-министр Михаил Мишустин постоянно проверялся и старался избегать лишних контактов.



«Никому не пожелаю этого. Человек, который, точно я знаю, постоянно проверяется, постоянно старается, чтобы не было лишних контактов, оградить себя от этого заболевания. Тем не менее видите, какой факт мы имеем. Ничего в этом хорошего абсолютно нет. Это просто сигнал всем нам: давайте мы отложим разговоры какие-то популистские о том, что у нас все замечательно, что мы тут уже все прошли проблемы и давайте все тут погуляем, походим», – сказал Собянин.

