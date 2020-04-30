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У премьер-министра Мишустина коронавирус

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30.04.2020 21:28
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"Давайте отложим разговоры популистские, что у нас всё замечательно". Мэр Москвы отозвался на болезнь премьер-министра РФ

Мэр Москвы, говоря об инфицировании коронавирусом нового типа председателя правительства России заявил о том, что это ещё один повод призвать всех без исключения граждан страны соблюдать все меры предосторожности и правила самоизоляции.

Сергей Собянин вечером 30 апрея в эфире телеканала "Россия 24" заявил о том, что зараженный коронавирусом премьер-министр Михаил Мишустин постоянно проверялся и старался избегать лишних контактов.

«Никому не пожелаю этого. Человек, который, точно я знаю, постоянно проверяется, постоянно старается, чтобы не было лишних контактов, оградить себя от этого заболевания. Тем не менее видите, какой факт мы имеем. Ничего в этом хорошего абсолютно нет. Это просто сигнал всем нам: давайте мы отложим разговоры какие-то популистские о том, что у нас все замечательно, что мы тут уже все прошли проблемы и давайте все тут погуляем, походим», – сказал Собянин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус и что он будет соблюдать режим самоизоляции. Президент России Владимир Путин поддержал предложение Мишустина и подписал указ о назначении Андрея Белоусова и.о. премьер-министра страны.

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Комментарии (3)

Piter4452
Собянин уже сам не понимает о чём болтает, а всё потому, что пропуск Мишустину не выписал, вот он вместо работы и катался по Москве.
Pensioneer
"...постоянно проверяется, постоянно старается, чтобы не было лишних контактов, оградить себя от этого заболевания" - может способ передачи другой? Нельзя сомневаться, что не старался и не было лишних контактов... Может завелся скрытый распространитель заразы в Кремле?
vader
Это сигнал о том, что все ограничения ни черта не работают.
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