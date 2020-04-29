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29.04.2020 22:04
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«Наслаждаюсь свободой»: реаниматолог Саяпин из Покровской больницы исцелился от COVID-19

Анестезиолог-реаниматолог Покровской больницы Сергей Саяпин излечился от COVID-19. Выход из больницы Боткина он снял на видео.

“Первый день в качестве перенёсшего COVID-19. Никакой борьбы. Никаких напрягов. Сегодня я наслаждаюсь СВОБОДОЙ”, - написал он вечером 29 апреля.

Напомним, что Саяпин, обвинил в своем заражении главврача Покровской больницы. Он заявил, что она не обеспечила персонал средствами индивидуальной защиты. И написал, что обязательно вернется на работу в больницу, как только поправится.

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