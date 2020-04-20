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Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
20.04.2020 16:57
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В Тосно зафиксирована вспышка кори рядом с инфекционным отделением для коронавирусных

Вспышка опасной инфекции зафиксирована на фоне распространения коронавируса в Тосненском районе Ленобласти. Посещение и перевод пациентов, как пишет 20 апреля 47news, между отделениями местной больницы запрещены.

Ограничительный режим работы введен в стационаре с 16 апреля. На 21 день прекращена плановая и экстренная госпитализация. В больнице запрещено посещение пациентов родственниками, а также перевод пациентов в другие отделения. При необходимости врачи готовы выехать к пациентам на дом, для этого нужно оставить заявку по телефону.

Рядом с горбольницей расположен роддом, который ранее был перепрофилирован под прием пациентов с Covid-19. По словам медиков, случаи заражения корью не сказались на его работе. Здание пятиэтажного роддома стоит отдельно и позволяет организовать режим карантина и обсервации.

Отметим, что два года назад в Ленинградской области была зафиксирована вспышка кори в трех районах. Также напомним, что одним из осложнений кори является пневмония.

«Фонтанка» продолжает онлайн следить за событиями, связанными с коронавирусом, в мире и Петербурге.

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