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17.04.2020 19:46
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Более 200 гуляющих обнаружили в парке Победы и Удельном парке. Некторым нарушителям вручили протоколы

Заместитель председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Олег Лахин рассказал о проведенном рейде в парке Победы и Удельном парке.

«Было выявлено больше 200 человек, которые просто пошли гулять в парк. Парк закрыт, однако люди находятся в этом парке. Было составлено порядка 40 административных протоколов за нарушение правил посещения», — рассказал он 17 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».

Кроме того, по его словам, сотрудниками Роспотребнадзора и полиции в апреле составлено более 660 протоколов за нарушение запрета.

Кроме городских парков и скверов, вся береговая линия в Курортном районе попала под «коронавирусный» запрет.

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Комментарии (11)

Анастасия Канунникова
Дебилы это те, кто наплевав на все пошли жарить шашлыки пару недель назад. И что в итоге ? в 3,5 раза больше заболевших за сутки. Предлагаю таким вот особо одаренным подписывать документ и согласие, что при заражении вирусом, они отказываются от медицинской помощи. Вот тогда пусть и гуляют.
Alexander_5e4cfced16b74
"в апреле составлено более 660 протоколов за нарушение запрета. " (с)

хм... 666 ?)))
260802031
Дебилы хотят, чтобы как можно больше людей заболело от отсутствия движения и свежего воздуха. Что это, как не вредительство?
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