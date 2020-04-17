Более 200 гуляющих обнаружили в парке Победы и Удельном парке. Некторым нарушителям вручили протоколы

Заместитель председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Олег Лахин рассказал о проведенном рейде в парке Победы и Удельном парке.



«Было выявлено больше 200 человек, которые просто пошли гулять в парк. Парк закрыт, однако люди находятся в этом парке. Было составлено порядка 40 административных протоколов за нарушение правил посещения», — рассказал он 17 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».

Кроме того, по его словам, сотрудниками Роспотребнадзора и полиции в апреле составлено более 660 протоколов за нарушение запрета.