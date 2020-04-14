Путин: Объем розничной торговли в России упал на 35 % из-за коронавируса. «Рынок сжался одномоментно»
Президент России в ходе видеосовещания по экономическим вопросам рассказал о ситуации в российской экономике, вызванной COVID-2019.
«Ситуация такова, что необходимы новые, дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов. Ресурсы, инструменты, резервы для активной антикризисной политики <...> у нас есть. Нужно их использовать с ощутимым результатом для экономики, а значит для граждан», — заявил 14 апреля Владимир Путин.
По его словам, власти принимают меры поддержки бизнеса с упором на сохранение занятости и доходов людей. Он уверен, что российская экономика и бизнес столкнулись с «серьезным давлением», нарушившим многие связи.
«Самая чувствительная проблема для компаний — и у нас, и в других странах — это сокращение спроса. Так, объём розничной торговли, розничных продаж в России в апреле снизился более чем на 35 процентов. Это говорит о том, насколько резко, практически одномоментно сжался рынок. И для многих предприятий это действительно сильное потрясение», — подчеркнул президент.
Путин - на совещании по экономике: Самая чувствительная проблема для компаний – сокращение спроса. Так объём розничной торговли в России в апреле снизился более чем на 35 процентов. Это говорит о том, насколько резко сжался рынок. И для многих это действительно сильное потрясение pic.twitter.com/zKJivlzB5b— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 14, 2020
Он уточнил, что самый сильный удар пришелся на малый и средний бизнес. Кроме того, потребление электроэнергии упало на 5 %, что говорит о снижении загруженности мощностей предприятий. Президент также заметил снижение ипотечных кредитов, что, по его словам, скажется на строительном бизнесе. Путин уверен, что для многих резкое сжатие рынка стало «сильным потрясением».
«Это шок для предприятий, но для систем управления никакого шока быть не должно», — заверил глава государства.