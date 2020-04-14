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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 14:18
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Путин: Объем розничной торговли в России упал на 35 % из-за коронавируса. «Рынок сжался одномоментно»

Президент России в ходе видеосовещания по экономическим вопросам рассказал о ситуации в российской экономике, вызванной COVID-2019.

«Ситуация такова, что необходимы новые, дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов. Ресурсы, инструменты, резервы для активной антикризисной политики <...> у нас есть. Нужно их использовать с ощутимым результатом для экономики, а значит для граждан», — заявил 14 апреля Владимир Путин.

По его словам, власти принимают меры поддержки бизнеса с упором на сохранение занятости и доходов людей. Он уверен, что российская экономика и бизнес столкнулись с «серьезным давлением», нарушившим многие связи.

«Самая чувствительная проблема для компаний — и у нас, и в других странах — это сокращение спроса. Так, объём розничной торговли, розничных продаж в России в апреле снизился более чем на 35 процентов. Это говорит о том, насколько резко, практически одномоментно сжался рынок. И для многих предприятий это действительно сильное потрясение», — подчеркнул президент.

Он уточнил, что самый сильный удар пришелся на малый и средний бизнес. Кроме того, потребление электроэнергии упало на 5 %, что говорит о снижении загруженности мощностей предприятий. Президент также заметил снижение ипотечных кредитов, что, по его словам, скажется на строительном бизнесе. Путин уверен, что для многих резкое сжатие рынка стало «сильным потрясением».

«Это шок для предприятий, но для систем управления никакого шока быть не должно», — заверил глава государства.

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Комментарии (4)

idiot
«Рынок сжался одномоментно» значит «Требуются экстраординарные меры» .
MikkeL
Одно бла-бла-бла...
SNOW
«Рынок сжался одномоментно» - произошло много ходов очка
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