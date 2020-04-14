Президент России в ходе видеосовещания по экономическим вопросам рассказал о ситуации в российской экономике, вызванной COVID-2019.



«Ситуация такова, что необходимы новые, дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов. Ресурсы, инструменты, резервы для активной антикризисной политики <...> у нас есть. Нужно их использовать с ощутимым результатом для экономики, а значит для граждан», — заявил 14 апреля Владимир Путин.



По его словам, власти принимают меры поддержки бизнеса с упором на сохранение занятости и доходов людей. Он уверен, что российская экономика и бизнес столкнулись с «серьезным давлением», нарушившим многие связи.

