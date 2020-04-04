Крупные автозаводы намерены возобновить работу. Минпромторг думает открыть строительные магазины

Необходимость в строительных связана с тем, что многие россияне разъезжаются на дачи, заявил замминистра Виктор Евтухов, слова которого ТАСС привели 4 апреля в пресс-службе министерства. «Возможно, потихоньку придется нам предлагать открывать такие магазины для того, чтобы люди были чем-то заняты», - сказал чиновник. Он также признал, что с учётом выезда людей на дачи встаёт проблема нехватки непродовольственных товаров.

Минпромторг не исключает возможности открытия строительных магазинов в нерабочие дни. Также от освободят от карантина крупные автомобильные заводы.

О планируемом возвращении к работе крупных автозаводов – тех, от которых зависит экономическая жизнь в регионах, – рассказали «Газете.Ru» представители отрасли. Так, в ближайшие дни производство намерены возобновить принадлежащие компании Sollers заводы во Владивостоке, Татарстане и Ульяновске. Основное внимание будет уделено производству автомобилей Скорой помощи для нужд регионов.

В компании «КамАЗ» сообщили, что больше половины сотрудников выйдут на работу с 6 апреля, что позволит снизить негативные экономические последствия от карантина и обеспечить техникой экстренные службы. Помимо «КамАЗа» и Sollers с огромной долей вероятности к работе приступят «АвтоВАЗ», УАЗ, «Группа ГАЗ», Volkswagen и Hyundai, отмечает издание.

2 апреля президент Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. Этот срок может быть уменьшен, если ситуация с коронавирусом улучшится.