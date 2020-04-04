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04.04.2020 21:23
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Крупные автозаводы намерены возобновить работу. Минпромторг думает открыть строительные магазины

Минпромторг не исключает возможности открытия строительных магазинов в нерабочие дни. Также от освободят от карантина крупные автомобильные заводы.

Необходимость в строительных связана с тем, что многие россияне разъезжаются на дачи, заявил замминистра Виктор Евтухов, слова которого ТАСС привели 4 апреля в пресс-службе министерства. «Возможно, потихоньку придется нам предлагать открывать такие магазины для того, чтобы люди были чем-то заняты», - сказал чиновник. Он также признал, что с учётом выезда людей на дачи встаёт проблема нехватки непродовольственных товаров.

О планируемом возвращении к работе крупных автозаводов – тех, от которых зависит экономическая жизнь в регионах, – рассказали «Газете.Ru» представители отрасли. Так, в ближайшие дни производство намерены возобновить принадлежащие компании Sollers заводы во Владивостоке, Татарстане и Ульяновске. Основное внимание будет уделено производству автомобилей Скорой помощи для нужд регионов.

В компании «КамАЗ» сообщили, что больше половины сотрудников выйдут на работу с 6 апреля, что позволит снизить негативные экономические последствия от карантина и обеспечить техникой экстренные службы. Помимо «КамАЗа» и Sollers с огромной долей вероятности к работе приступят «АвтоВАЗ», УАЗ, «Группа ГАЗ», Volkswagen и Hyundai, отмечает издание.

2 апреля президент Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. Этот срок может быть уменьшен, если ситуация с коронавирусом улучшится.

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Комментарии (13)

Vasya11
Осталось наколоть на шее или лбу код разрешения. Или вшить SIM - чипы под кожу на запястье.
Можно в другом интимном месте тела, чтобы сразу был виден путь куда идти.
hal9000
Надо все открывать..кто хочет надевает маски и защищается..кто не хочет тот пусть заражается..это дело каждого..а вирус не остановить в любом случае..
Traktorist_5e4d82eda3cae
продовольственные открыты же, так же и Леруа будет, в масках все , расстояние 1,5м, все напуганы уже и этого достаточно, кто то и не поедет лишний раз, жаль только нет тепловизоров на входах в Ленту, и нет средств для обработки рук, хоть бы парогенератор и хлоргидридом поставили, но всего этого даже в метро нет это же не рамки металлоискателей по цене золотых слитков тут не попилишь, а чем кофейни мешают открыть, разреши вход по одному и только на вынос, косметические кабинеты и так все по записи ходят по одному, тем более сейчас 100 раз обработку сделают, как и частные стоматологии, парикмахерские, но вообще правильно что все закрыто, власть всегда была бестолковой вот и сейчас раскачивает под собой стул ну ну
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