Доходы легальных Интернет-кинотеатров выросли в 1,6 раза

Всего эксперты проанализировали деятельность 68 участников рынка, в том числе онлайн-кинотеатров (ivi, Amediateka, Okko и др.), телеканалов («Первый канал», «СТС» и т.д.), предоставляющих сервисы просмотра платного видеоконтента операторов связи («Ростелеком», «МТС», «Билайн» и пр.), агрегаторов и инфорсервисов (в т.ч. «Яндекс.Видео», championat.com. afisha.ru и иных), социальных сетей и социальных медиа, а также платформ цифровой дистрибуции (iTunes и Google Play).

Общая выручка рынка легальных видеосервисов от предоставления услуг в России в минувшем году выросла почти на 66% и превысила 41 млрд. рублей. Причем доходы увеличились как у платных операторов видеоконтента, так и бесплатно предоставляющих доступ за счет показа рекламы. В частности, более чем раза больше стали зарабатывать продавцы платных подписок пользователей. У агрегаторов и инфосервисов доходы увеличились на 88%, у онлайн-кинотеатров – на 87%, монетизация за счет видеорекламы аудитории социальных сетей возросла на 66%. Относительными аутсайдерами остаются операторы связи (увеличение выручки всего на 26%), платформы цифровой дистрибуции и телеканалы.



Эксперты убеждены, что этот сегмент Интернет-рынка продолжит рост, в том числе благодаря пандемии коронавируса: «Длительная изоляция дома большого количества людей привела к резкому росту спроса на легальное видео. По данным онлайн-кинотеатров и операторов среднесуточное количество просмотров за период январь-март 2020 года было равно пиковым значениям первой январской недели в обычный год. Такой высокий спрос должен привести к опережающему росту выручки подписной и транзакционной модели в 2020 году», – отмечается в исследовании.

