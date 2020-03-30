Не соблюдавший карантин мужчина с коронавирусом заразил в Крыму медработника. Возбуждено уголовное дело
В Крыму возбудили первое уголовное дело за нарушение карантина. Об этом 30 марта сообщает республиканское МВД. В Петербурге первое уголовное дело в отношении сбежавшего из карантина пациента возбудили в выходные.
«Вчера уже уголовное дело возбуждено в отношении лица, который не соблюдал установленные требования по самоизоляции и заразил человека. Уголовное дело возбуждено, все материалы собраны», — сообщил замначальника полиции МВД по Крыму Александр Смаглин.
По данным СМИ, мужчина с подтвержденным COVID-19 заразил сотрудника медцентра.
В Крыму на утро 30 марта было выявлено 15 случаев заражения коронавирусом.
Самое первое уголовное дело в России в отношении нарушившего карантин мужчины, который сбежал из пансионата «Заря» до конца режима изоляции, было возбуждено в минувшие выходные в Петербурге. Мужчину с полицией вернули обратно.