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26.03.2020 21:05
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При взрыве в доме в Магнитогорске погибли женщина и 14-летний подросток, ещё один ребёнок в тяжёлом состоянии

Взрыв в многоэтажном доме Магнитогорска вечером 26 марта привёл к гибели двух человек. Погибли женщина и ребёнок 2006 года рождения. Один ребёнок в тяжёлом состоянии был госпитализирован в детскую больницу с ожогами. Об этом сообщает 74.RU со ссылкой на губернатора Челябинской области.

По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв бытового газа на втором этаже пятиэтажки, пламя распространилось наверх.

«Есть свидетели, которые пояснили, что видели, как в подъезд, соответственно, в квартиру доставляли газовый баллон. Поэтому пока основная версия заключается в том, что это взрыв этого баллона», — рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

К 20.20 пожар был локализован, доложили в МЧС. Дом обесточен. Пострадавшим от пожара жителям дома по поручению губернатора обещана материальная помощь. На ночь их разместят в гостиницах города.

Как сообщалось ранее, 31 человека спасли. Несущие конструкции дома не пострадали.

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