В Москве вылечили еще пять человек с коронавирусом

Еще 5 пациентов с Covid-19 к утру 25 марта выписали из инфекционной больницы в Коммунарке. Вчера оттуда же вышли 70 человек, у которых диагноз не подтвердился.

«За последние сутки на выписку из Коммунарки было направлено еще пять человек, которых мы вылечили от коронавируса. Среди выписавшихся нет пожилых людей. Все пациенты недавно посещали европейские страны», - сообщает оперативный штаб по коронавирусу Москвы со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.



По её словам, все, кому необходимо оставаться под наблюдением, при выписке получили соответствующие рекомендации. Таким образом в столице вылечили от коронавируса 14 человек.

