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24.03.2020 09:58
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Мишустин поручил МВД и Минюсту ужесточить наказание для нарушителей карантина

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ужесточить наказание для нарушителей карантина в условиях распространения коронавируса. Поручение профильным министерствам опубликовано на сайте правительства России 24 марта.

Согласно документу, МВД, Минюст и Минэкономразвития до 25 марта должны представить кабмину «предложения, направленные на ужесточение ответственности физических и юридических лиц за нарушение введенных карантинных мер».

Ужесточить ответственность для нарушителей ранее попросила глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая отметила актуальность подобных мер и напомнила, что карантин — это обязательная изоляция.

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Комментарии (2)

WuhanRockCafe
Зря Миустин так раздухарился - Володя не терпит даже намека на конкуренцию. Да и оставшиеся в правительстве "медведевцы" для него не подарок, поскольку работать заставляет. Совещание в 9 утра и 8-ми часовой рабочий день - слыханное ли дело, Димон то раньше 12-ти не появлялся.
193121
Правильно. Комендантский час. Штрафы в бюджет и взятки в карман. Мечта власти.
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