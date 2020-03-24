Мишустин поручил МВД и Минюсту ужесточить наказание для нарушителей карантина
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ужесточить наказание для нарушителей карантина в условиях распространения коронавируса. Поручение профильным министерствам опубликовано на сайте правительства России 24 марта.
Согласно документу, МВД, Минюст и Минэкономразвития до 25 марта должны представить кабмину «предложения, направленные на ужесточение ответственности физических и юридических лиц за нарушение введенных карантинных мер».
Ужесточить ответственность для нарушителей ранее попросила глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая отметила актуальность подобных мер и напомнила, что карантин — это обязательная изоляция.