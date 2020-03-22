В Петербурге в боксе с больной коронавирусом заперли здоровую девушку. Она просто хотела сдать экспресс-тест

Ольга рассказала «Фонтанке» 22 марта, что приехала в Петербург неделю назад из Берлина. Через два дня она обратилась в скорую помощь с болью в горле и температурой 37,6. Хотела сдать экспресс-тест на вирус. Вместо этого девушку 18 марта увезли в больницу и поместили в бокс. У неё взяли первый анализ, который оказался отрицательным, температура ушла, и дело шло к выписке после второго теста, 22-го числа.

Петербурженка, которая захотела сдать экспресс-тест на коронавирус после возвращения из-за границы, оказалась в одном боксе вместе с инфицированной пациенткой. И теперь рискует провести в Боткина на карантине суммарно три недели.

Но за это время к ней в палату подселили вторую пациентку, у которой динамика была обратной, — ей становилось все хуже. 20 марта соседке, рассказывает Ольга, начали названивать эпидемиологи, а к ее молодому человеку пришли из Роспотребнадзора и увезли его в больницу. Вскоре оперативный штаб объявил, что у 22-летней девушки нашли коронавирусную инфекцию. Ольгу в срочном порядке отселили в отдельный бокс, где для неё карантин начался заново. Врачи, утверждает пациентка, сказали ей, что тест-системы несовершенны, и поэтому приходится сдавать анализы по несколько раз.



«После второго отрицательного теста на коронавирус, по словам участковой медсестры, я могла выписаться. Но теперь, из-за контакта с инфицированной, вынуждена находиться ещё 14 дней на карантине, правда в отдельном боксе, в который, по словам врачей, больше никого не поселят, — отметила Ольга. — Может, когда будут делать тест на 10 день (через 6 дней), и он у меня будет отрицательный, то меня отпустят. А может, и нет».



В Боткина находятся с подозрением на коронавирус 315 человек, в том числе 20 детей.

