Китаец китайцу в карман залез. В Петербурге задержали гражданина КНР, который с комвзвода ОВО пытался отобрать у земляка 1,5 млн рублей

Четыре человека, в том числе иностранец и сотрудник ОВО, были задержаны за мошенничество. Жертвой стал — гражданин Китая, который поверил, что в его кафе нашли антисанитарию и другие нарушения. В оперативной схеме присутствовал тайник у шалаша Ленина.



О задержании 19 марта сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.



По данным ведомства, 7 марта 2020 года командир взвода батальона ОВО по Приморскому району на Васильевском острове встретил управляющего китайского кафе. Он стал рассказывать ему о том, что в его заведении нашли множество нарушений. И если о них сообщить дальше по инстанциям, то заведению грозит закрытие. Но есть выход — за 1 млн 500 тыс. рублей сотрудник обещал урегулировать ситуацию.

