Китаец китайцу в карман залез. В Петербурге задержали гражданина КНР, который с комвзвода ОВО пытался отобрать у земляка 1,5 млн рублей
Четыре человека, в том числе иностранец и сотрудник ОВО, были задержаны за мошенничество. Жертвой стал — гражданин Китая, который поверил, что в его кафе нашли антисанитарию и другие нарушения. В оперативной схеме присутствовал тайник у шалаша Ленина.
О задержании 19 марта сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.
По данным ведомства, 7 марта 2020 года командир взвода батальона ОВО по Приморскому району на Васильевском острове встретил управляющего китайского кафе. Он стал рассказывать ему о том, что в его заведении нашли множество нарушений. И если о них сообщить дальше по инстанциям, то заведению грозит закрытие. Но есть выход — за 1 млн 500 тыс. рублей сотрудник обещал урегулировать ситуацию.
«11 марта 2020 года в кафе, расположенном на Морской набережной, потерпевший передал своему соотечественнику указанные денежные средства, после чего он был задержан и дал согласие на участие в оперативно-разыскных мероприятиях», — сообщает ГСУ.
Уже на следующий день получивший деньги гражданин Китая, поместил в тайник, расположенный в Курортном районе, у шалаша Ленина, 1 млн 500 тыс. рублей. Когда к месту подошли двое и вынули сверток, были задержаны и они. Мужчины быстро согласились поучаствовать в поимке организатора схемы. И вечером 12 марта 2020 года около одного из домов по Морской набережной во время получения денежных средств обвиняемый, командир взвода, также был задержан.
Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество».