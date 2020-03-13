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13.03.2020 17:14
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В Петербурге подполковнику ФСБ предъявили обвинение в насилии над сослуживцем

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вечером 13 марта рассматривает ходатайство о заключении под стражу 39-летнего подполковника ФСБ Максима Викторова. Он признал организаторскую роль в провокации против сослуживца.

Как передает корреспондент «Фонтанки», из ходатайства следователя ГСУ СК России следует, что подполковник не позднее 13 января 2020 года разработал план по дискредитации сотрудника собственной безопасности УФСБ Владимира Терехова. Идея заключалась в создании и публикации видеоролика, который бы подтверждал, что Терехов ездит по городу с подложным госномером.

Максим Викторов на избрании меры пресечения
Максим Викторов на избрании меры пресеченияФото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Соучастники подполковника ФСБ купили «Ниву», врезались на Шпалерной улице в машину Терехова, назвали «фээсбэшной мордой», толкнули его несколько раз, сняли видео и выложили в Сеть. Планировалось организовать серию телесюжетов на эту тему. Цель — дискредитировать Терехова.

Викторову предъявлено обвинение по статьям 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и 319 УК («Оскорбление представителя власти»).

Следователь ГСУ СК Вениаминов просит заключить Викторова под стражу до 12 мая 2020 года. По его мнению, не все преступные эпизоды подполковника ФСБ известны следствию, а потерпевший Терехов опасается Викторова и его подельников, имеющих притяжение к криминальной среде.

Расследование продлено до июля. По предварительным данным, Викторов может быть причастен к провокациям в отношении других сотрудников различных ведомств.

Организацию провокации в отношении Терехова обвиняемый не отрицает.

Предполагаемые соучастники подполковника находятся под стражей. Они тоже дали признательные показания.

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Комментарии (5)

Uber_33
Зато стабильность. Войны нету. Есть майор Евсюков. Захарченко. Черкалин. Сугробов. Дрыманов. Реймер. Хорошавин. И другие истинные граждане, а не иноагенты. Свои!!
bessalamuchus
подполковник фсб... а ведь он легко может стать президентом России... чего вы ругаетесь на него? назначат преемником и всё
Савва Морозов
не уровень подполковника, по личной инициативе, столько провокаций устроить. ПС: как он нормативы сдавал с таким мамоном?!
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