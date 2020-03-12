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12.03.2020 10:33
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В Петербурге абсурд из прошлогоднего дела про стрельбу, проводку и вымогательство биткоинов уложили в порчу имущества

Уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества возбуждено полицейским следствием в Петродворцовом районе Петербурга. Подозреваемый хотел 10 биткоинов, но получил счет в полмиллиона за простреленный автомобиль.

По данным «Фонтанки», к утру 12 марта 56-летний петербуржец Алексей Варганов отпущен на свободу с подпиской о невыезде, хотя еще недавно он фигурировал в новостях как потенциальный обитатель Крестов по делу о покушении на убийство.

Как писала «Фонтанка», в машину Иосифа Тумаринсона под Ломоносовом стреляли ранним утром 29 июля. Пожилой водитель остался цел, но кому он не угодил — сразу сказать не смог. На подозреваемого вышли только к новому году; оказалось, что Варганов перепутал машины, хотя он и автослесарь, а стрелял из-за старой обиды. Его тесть много лет назад ремонтировал проводку в доме приятеля Тумаринсона, но мужчины не сошлись в цене. Мастер вскоре после этого умер, а Варганов якобы затаил злость. Смерть родственника он оценил в 10 биткоинов, которые и требовал с анонимного адреса без всякой обратной связи и даже указания места, куда слать деньги.

Дыры в машине владелец оценил в 432 тысячи рублей.

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