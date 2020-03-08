В Муринском парке женщина измеряла глубину ручья. Прерывать праздник купальщица отказалась

Прохожие запросили помощи спасателей, чтобы не позволить женщине утонуть в Муринском ручье в Калининском районе Петербурга. Дама предпочла праздник в компании врачей не продолжать.



О скоплении экстренных служб у Сретенской церкви вечером 8 марта рассказали в соцсетях. Близость ручья подсказала, что спасают, вероятно, из воды, хотя глубина едва ли превышает метр.