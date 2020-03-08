В Муринском парке женщина измеряла глубину ручья. Прерывать праздник купальщица отказалась
Прохожие запросили помощи спасателей, чтобы не позволить женщине утонуть в Муринском ручье в Калининском районе Петербурга. Дама предпочла праздник в компании врачей не продолжать.
О скоплении экстренных служб у Сретенской церкви вечером 8 марта рассказали в соцсетях. Близость ручья подсказала, что спасают, вероятно, из воды, хотя глубина едва ли превышает метр.
Как уточнили в ГУ МЧС по Петербургу, сотрудники выезжали доставать из водоёма женщину, которую заметили прохожие. К приезду спасателей она уже обсыхала на берегу. Судя по наблюдениям, её праздник был в разгаре. От госпитализации она отказалась.