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08.03.2020 21:25
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В Муринском парке женщина измеряла глубину ручья. Прерывать праздник купальщица отказалась

Прохожие запросили помощи спасателей, чтобы не позволить женщине утонуть в Муринском ручье в Калининском районе Петербурга. Дама предпочла праздник в компании врачей не продолжать.

О скоплении экстренных служб у Сретенской церкви вечером 8 марта рассказали в соцсетях. Близость ручья подсказала, что спасают, вероятно, из воды, хотя глубина едва ли превышает метр.

Фото: https://vk.com/spb_today

Как уточнили в ГУ МЧС по Петербургу, сотрудники выезжали доставать из водоёма женщину, которую заметили прохожие. К приезду спасателей она уже обсыхала на берегу. Судя по наблюдениям, её праздник был в разгаре. От госпитализации она отказалась.

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Комментарии (4)

nuga
Модератор,забаньте номерной ник с его рекламой проституции,вы газета,или фонарный столб с Дашами и Машами?
Peshekhod
Дык это самое... ей по пояс было.
dozer_666
Модератор зря время не теряет!
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