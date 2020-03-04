Из двух скинхедов, напавших на африканцев на «Академической», в СИЗО отправится только один

Калининский районный суд Петербурга на месяц арестовал 19-летнего Вадима Крашенинникова, подозреваемого в стрельбе из газового пистолета «Удар» по африканцам на станции метро «Академическая».



Об этом 4 марта сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга. Второму фигуранту уголовного дела о хулиганстве, 22-летнему Владимиру Карпушину, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, добавили в полицейском главке.



Молодые люди были задержаны 2 марта оперативниками Центра «Э». Их искали после столкновения в ночь на понедельник на станции метро, когда один из них несколько раз выстрелил из газового оружия в африканца. Причиной, по словам подозреваемых, послужила словесная перепалка. «Фонтанка» публиковала видео конфликта, на котором главные герои - юноши, похожие на героев фильма о скинхедах конца 60-х.

