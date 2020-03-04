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04.03.2020 20:48
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Из двух скинхедов, напавших на африканцев на «Академической», в СИЗО отправится только один

Калининский районный суд Петербурга на месяц арестовал 19-летнего Вадима Крашенинникова, подозреваемого в стрельбе из газового пистолета «Удар» по африканцам на станции метро «Академическая».

Об этом 4 марта сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга. Второму фигуранту уголовного дела о хулиганстве, 22-летнему Владимиру Карпушину, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, добавили в полицейском главке.

Молодые люди были задержаны 2 марта оперативниками Центра «Э». Их искали после столкновения в ночь на понедельник на станции метро, когда один из них несколько раз выстрелил из газового оружия в африканца. Причиной, по словам подозреваемых, послужила словесная перепалка. «Фонтанка» публиковала видео конфликта, на котором главные герои - юноши, похожие на героев фильма о скинхедах конца 60-х.

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Комментарии (1)

HDZ
Не первый месяц граждане заявляют, что в метро ошиваются скинхеды...
А есть ли у нас служба, пресекающая правонарушения в отношении обычных граждан?
Ибо складывается впечатление, что полицаи и гвардейцы кардинала оберегают только толстопузов.
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