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03.03.2020 23:01
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После стрельбы в баре на Гражданском проспекте арестованы двое из Дагестана. Стычка попала на видео

Суд арестовал двух участников конфликта со стрельбой в баре «Воин» на Гражданском проспекте. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Приезжих из Дагестана обвиняют в хулиганстве. По версии следствия, приятели решали конфликт с помощью травматического пистолета в баре «Воин». Стычка попала на видео.

автор видео пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Выпущенная пуля никого не задела, также в потасовке использовали нож, лезвие полоснуло по пальцу одного из оппонентов. Приехавший на место патруль задержал двоих жителей Дагестана 34 и 29 лет.

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Комментарии (7)

Коля Перекатиполе
Это просто ужас. Дальше будет хуже !
Анна Гаврилова
Ну в принципе все идет своим чередом. Приехали и ведут себя как хотят. аСмое интересное у себ они так вести опасаются.
hal9000
Это какой то спагетти-вестерн..там надо двери сделать как у ковбоев в кабаках створки такие..и кто то по ним с ноги так ..тыщщ..делает два шага,достает сигарету зажигалку зиппо..щелчек(прикуривает и щуряс оглядывает местных посетителей)..ту выходят три толстяка как на видео..останавливаются(музыка)..напряжение..кто быстрей достанет ствол..и вдруг неожиданно тот толстяк который левее от напряжения долго и протяжно пукает..и все хватаются за стволы..начинает пальба..ну и дальше либо остается один выживший ..либо бармен успевает вызвать полицию..либо тупо патроны закончились..никто в никого не попал и началась рукопашная со стульями и столами
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