Суд арестовал двух участников конфликта со стрельбой в баре «Воин» на Гражданском проспекте. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Приезжих из Дагестана обвиняют в хулиганстве. По версии следствия, приятели решали конфликт с помощью травматического пистолета в баре «Воин». Стычка попала на видео.