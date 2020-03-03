После стрельбы в баре на Гражданском проспекте арестованы двое из Дагестана. Стычка попала на видео
Суд арестовал двух участников конфликта со стрельбой в баре «Воин» на Гражданском проспекте. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Приезжих из Дагестана обвиняют в хулиганстве. По версии следствия, приятели решали конфликт с помощью травматического пистолета в баре «Воин». Стычка попала на видео.
автор видео пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Выпущенная пуля никого не задела, также в потасовке использовали нож, лезвие полоснуло по пальцу одного из оппонентов. Приехавший на место патруль задержал двоих жителей Дагестана 34 и 29 лет.