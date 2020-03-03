В баре «Воин» приезжие устроили стрельбу. Хотели напугать местных, но поцарапали палец

Полиция Калининского района Петербурга разбирается в обстоятельствах стрельбы в баре с говорящим названием «Воин». Попытка жителей одной из кавказских республик напугать аборигенов стала уголовным делом.



Как стало известно «Фонтанке» 3 марта, накануне ночью через службу «112» правоохранителям поступило сообщение о стрельбе в заведении на Гражданском проспекте, 36. Приехавший на место патруль задержал двоих жителей Дагестана 34 и 29 лет.



В отделе оперативники выяснили, что старший товарищ в ходе обмена «комплиментами» с соседним столиком, за которым сидели петербуржцы, достал травматический ТТ и направил дуло в сторону 43-летнего отдыхающего. Тот пошёл врукопашную, в ходе которой владелец оружия случайно нажал на спусковой крючок. Второй приезжий полоснул оппонента своего друга ножом по руке и порезал ему палец.

