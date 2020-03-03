Дополнительные «Ласточки» между Петербургом и Москвой запускают к 8 Марта. Обещают скидку на возраст

Дополнительные «Ласточки» запустят между Петербургом и Москвой на мартовские праздники. Как во вторник, 3 марта, сообщили на Октябрьской железной дороге, уехать в столицу и обратно дневным или вечерним рейсом получится с 6-го по 9-е число.



Согласно опубликованной информации, дополнительный поезд отправляется из Петербурга в 11.35 утра и прибывает в Москву в 18.17. При этом воспользоваться им получится только 6, 7 и 9 марта: в Международный женский день рейса в расписании нет. Вернуться из столицы предлагают 6 и 8 марта. Состав тронется в 16.53, окажется в Петербурге в 0.45.

