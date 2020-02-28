Пойманный за кражу пытался сбежать после суда. Конвою пришлось стрелять
Подозреваемый в краже житель Петербурга пытался сбежать от конвоя после судебного заседания. Сотрудникам пришлось стрелять.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления МВД, конвоируемого везли из Красногвардейского районного суда в изолятор временного содержания, когда около пяти часов вечера 28 февраля он решил выбрать свободу. 22-летний обвиняемый в краже выбрался из служебного автомобиля, на предупреждение не отреагировал и дал деру. Конвоирам пришлось стрелять в воздух. Звуки за спиной подействовали отрезвляюще, он остановился и примирился со своей судьбой. Никто не пострадал.
По данным «Фонтанки», сбежать пытался Азимбек Маримов. Около двух часов дня Красногвардейский районный суд рассматривал ходатайство следствия о мере пресечения в виде заключения под стражу.