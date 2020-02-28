FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -1
66.99р73.72р
28.02.2020 21:39
1
Печать

Пойманный за кражу пытался сбежать после суда. Конвою пришлось стрелять

Подозреваемый в краже житель Петербурга пытался сбежать от конвоя после судебного заседания. Сотрудникам пришлось стрелять.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления МВД, конвоируемого везли из Красногвардейского районного суда в изолятор временного содержания, когда около пяти часов вечера 28 февраля он решил выбрать свободу. 22-летний обвиняемый в краже выбрался из служебного автомобиля, на предупреждение не отреагировал и дал деру. Конвоирам пришлось стрелять в воздух. Звуки за спиной подействовали отрезвляюще, он остановился и примирился со своей судьбой. Никто не пострадал.

По данным «Фонтанки», сбежать пытался Азимбек Маримов. Около двух часов дня Красногвардейский районный суд рассматривал ходатайство следствия о мере пресечения в виде заключения под стражу.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Чёрт Опасный
Вот просто вот взял и выбрался из автомобиля...
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний