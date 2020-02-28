Новая седьмая скоростная магистраль сохранит Удельный парк

Комиссия по подготовке изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга одобрила планировку новой седьмой скоростной магистрали через Удельный парк в виде эстакады или тоннеля. Об этом «Фонтанке» 28 февраля рассказал директор Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.



«Это решение продиктовано только отчасти настойчивостью горожан, а отчасти — федеральным законодательством. Потому как Удельный парк это объект культурного наследия регионального значения, где запрещено строить капитальные объекты. Но сейчас готовятся поправки в ФЗ № 73, позволяющие такие разноуровневые решения», — пояснил Карпов в беседе с «Фонтанкой».