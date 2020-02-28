Новая седьмая скоростная магистраль сохранит Удельный парк

Комиссия по подготовке изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга одобрила планировку новой седьмой скоростной магистрали через Удельный парк в виде эстакады или тоннеля. Об этом «Фонтанке» 28 февраля рассказал директор Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.
«Это решение продиктовано только отчасти настойчивостью горожан, а отчасти — федеральным законодательством. Потому как Удельный парк это объект культурного наследия регионального значения, где запрещено строить капитальные объекты. Но сейчас готовятся поправки в ФЗ № 73, позволяющие такие разноуровневые решения», — пояснил Карпов в беседе с «Фонтанкой».
В 2017 году седьмую скоростную магистраль, которая в будущем должна соединить Арсенальную набережную с Выборгским шоссе, Законодательное собрание рекомендовало оставить на участке, проходящем по территории Удельного парка и отнимающем у него более 80 гектаров.
Аналогичные проектные решения анонсированы касательно прохождения скоростной магистрали через парк Лесотехнической академии и Луговой парк.
Справка:
Протесты защитников парка длятся уже несколько лет. Аргументы их сводятся к тому, что трасса была задумана давно, еще до проектирования ЗСД, и сейчас фактически дублирует его. Горожане предлагают ограничить строительство только южным участком — от Арсенальной набережной до Кушелевской дороги. В КГА же говорят, что создание магистрали — это вопрос очень отдаленного будущего: так, Александр Мюльберг, начальник отдела Генплана управления градостроительной политики КГА, заявлял, что срок реализации проекта — 2048 год. Его стоимость оценивается в 61 млрд рублей бюджетных средств.