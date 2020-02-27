В Дании освободили следовавших в Петербург моряков с задержанного за контрабанду наркотиков судна
Полиция Копенгагена приняла решение освободить 23 из 24 моряков следовавшего в Петербург судна Duncan Island. На прошлой неделе их задержали по делу о перевозке 100 кг запрещенных веществ.
«Членов экипажа освободили после содержания под стражей. <...> Однако один моряк с Duncan Island останется в своей камере. Это латвийский гражданин 48 лет», — сообщает 27 февраля издание Jyllands Posten со ссылкой на заявление полиции Дании.
По версии следствия, прибалт единолично погрузил наркотики на лодку во время пребывания в порту Дании. Затем партию должны были принять его подельники, после чего реализовать в Скандинавии. Помощников у моряка было трое — россиянин и два гражданина Латвии. Они остаются под стражей.
Полицейские рапортовали о том, что тщательно проверили 178-метровое судно, но о результатах до сих пор не отчитались. Однако именно после этого было принято решение передать Duncan Island судовладельцам, а моряков отпустить.
15 февраля стало известно о задержании у южных берегов Дании Duncan Island под флагом Багамских островов. До этого судно, следовавшее в Петербург, побывало в Эквадоре и Мексике, где его загрузили бананами и брокколи. Среди груза полиция нашла и 100 кг наркотиков. По делу ранее было задержано 27 человек, большинство из которых — члены интернационального экипажа. Из них лишь пять — это россияне. Также команда состояла из латышей, индийцев, поляков, украинцев и нескольких эквадорцев.