Белоруссия договорилась о поставках азербайджанской нефти

Белорусский концерн «Белнефтехим» договорился с азербайджанской нефтегазовой компанией Socar о поставках в Белоруссию около 160 тыс. тонн нефти, сообщило агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу «Белнефтехима» 26 февраля.

«Сделка с Socar предусматривает поставку двух танкеров нефти — это около 160 тыс. тонн», — говорится в сообщении.



В «Белнефтехиме» пояснили, что нефть будет доставлена в Белоруссию через территорию Украины по нефтепроводу Одесса — Броды. «В итоге в марте ожидаем по северному направлению два танкера нефти и еще два — по южному, а также поставки по трубе от шести российских компаний», — отметили в компании.