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Бизнес

26.02.2020 19:28
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Белоруссия договорилась о поставках азербайджанской нефти

Белорусский концерн «Белнефтехим» договорился с азербайджанской нефтегазовой компанией Socar о поставках в Белоруссию около 160 тыс. тонн нефти, сообщило агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу «Белнефтехима» 26 февраля.

«Сделка с Socar предусматривает поставку двух танкеров нефти — это около 160 тыс. тонн», — говорится в сообщении.

В «Белнефтехиме» пояснили, что нефть будет доставлена в Белоруссию через территорию Украины по нефтепроводу Одесса — Броды. «В итоге в марте ожидаем по северному направлению два танкера нефти и еще два — по южному, а также поставки по трубе от шести российских компаний», — отметили в компании.

Как сообщалось ранее, в конце сентября 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому.

14 января первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Белоруссия в переговорах с Россией по поставкам нефти продолжает придерживаться позиции, согласно которой платить российским нефтяным компаниям премии в прежних объемах экономически нецелесообразно. Он также отметил, что правительство Белоруссии продолжает прорабатывать схемы альтернативных поставок нефти. При этом речь идёт о поставках из Украины, Польши, стран Прибалтики, Казахстана и Азербайджана.

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Комментарии (2)

Петр Петров
ну что, умылись в очередной раз!
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Пускай этот ... с Луны нефть берет.
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