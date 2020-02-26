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Власть

26.02.2020 13:53
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Депутаты выберут детского омбудсмена между Анной Митяниной и Юлией Шик

Во второй тур избрания депутатами Заксобрания уполномоченного по правам ребенка в Петербурге вышли вице-губернатор Анна Митянина и сотрудница аппарата парламента Юлия Шик, передает корреспондент «Фонтанки» 26 февраля из Мариинского дворца.

В первом туре участвовали четверо кандидатов. Кроме вице-губернатора по соцполитике и сотрудницы Заксобрания, на должность претендовали заслуженная воспитательница Ирина Аристова, которая не пришла на представление, и бывший муниципальный депутат Екатерина Лебедева. В финал по итогам вышли Митянина и Шик. Первую выдвинул губернатор Петербурга Александр Беглов, вторую — депутат-единоросс Елена Киселева.

При этом вице-губернатор получила 28 голосов, а ее соперница — 33, хотя во время серии вопросов и ответов Шик призналась, что не обладает таким опытом, как другие претенденты.

В свою очередь, во время заседания поддержку кандидатуры Шик неоднократно оказывал спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, который во время брифинга назвал ее «мужественным человеком» и «примером для всей России». Ранее Вячеслав Макаров принял участие в споре Шик с бывшим мужем, который забрал детей сотрудницы ЗакСа. Вернуть их женщине удалось только осенью 2019 года.

Второй тур предполагает тайное голосование, результаты которого станут известны в 14:15.

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Комментарии (1)

Zas
Офигенный выбор: "Вам тупыми ножницами или ржавой пилой? Ах Вы ещё и кобенитесь? А мы Вам право выбора, такому-рассекому, тут предоставляем." С Агапитовой что случилось? Худо-бедно, но с проблемами справлялась. По заграничным командировкам, в отличие от Астахова, не ездила.
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