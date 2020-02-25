«Позвонили из полиции, пожелали хорошо провести время». В Хельсинки прошла акция в поддержку осужденных по делу «Сети»
В Хельсинки 25 февраля около 70 человек приняли участие в акции протеста против уголовного наказания по делу «Сети» (ФСБ поместила её в список запрещённых террористических организаций).
Как рассказала «Фонтанке» организатор акции Вера Пономарёва, демонстранты с плакатами собрались напротив Посольства России в Финляндии, среди присутствующих были, в основном, молодые русские, но пришли и неравнодушные финны.
«Организатор я. Я частное лицо, просто очень больно читать и смотреть на то, что происходит. Нужно было что-то сделать. Я считаю, это дело касается всех, потому что это очередная попытка запугать общество и показать нам, как с нами могут обращаться. Я говорю "нас", несмотря на то, что не живу в России. Я все равно часть российского общества и не хочу, не могу отстраняться от проблем, которые в нем есть», - пояснила Пономарёва.
Желающих присоединиться к акции, собирали, в том числе в Фейсбук. «Только что позвонили из полиции, - писала организатор утром 25 февраля. - Я не привыкну к этому никогда. Поинтересовались, сколько человек будет участвовать в акции и пожелали хорошо провести время. Погода, говорят, обещает быть хорошей, а если у вас есть какие-то опасения по поводу безопасности, если вам кто-то угрожает - обязательно свяжитесь с нами».
Дело о сообществе «Сеть», признанном террористическим и запрещенном в России, возбуждено осенью 2017 года следствием ФСБ. По мнению обвинения, в Петербурге действовали автономные ячейки «Марс» и «Иордан», еще несколько – в Пензе и Москве. Участники движения, считает следствие, готовились к насильственному захвату власти и вооружённому мятежу. В Петербурге к уголовной ответственности привлечены трое. Юлий Бояршинов признаёт вину частично, Виктор Филинков свою причастность отрицает. Игорь Шишкин пошёл на сделку со следствием. Пензенским участникам «Сети» 10 февраля 2020 года назначили сроки от 6 до 18 лет строгого режима. Приговор основан в том числе на материалах, в легитимности которых сомневается защита петербургских фигурантов. Суровые наказания вызвали общественное возмущение. В петициях педагогов, ученых, деятелей культуры, студентов, журналистов и прочих профессиональных групп говорилось о пытках. Тысячи человек авторизованно протестуют против жестокости и судебного произвола. Около двухсот петербуржцев пришли днем 25 февраля на очередное заседание по делу «Сети». Слушание отложили до 26 февраля.