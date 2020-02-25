В Хельсинки 25 февраля около 70 человек приняли участие в акции протеста против уголовного наказания по делу «Сети» (ФСБ поместила её в список запрещённых террористических организаций). Как рассказала «Фонтанке» организатор акции Вера Пономарёва, демонстранты с плакатами собрались напротив Посольства России в Финляндии, среди присутствующих были, в основном, молодые русские, но пришли и неравнодушные финны.

Фото: Кирилл Резник, предоставлено организатором

«Организатор я. Я частное лицо, просто очень больно читать и смотреть на то, что происходит. Нужно было что-то сделать. Я считаю, это дело касается всех, потому что это очередная попытка запугать общество и показать нам, как с нами могут обращаться. Я говорю "нас", несмотря на то, что не живу в России. Я все равно часть российского общества и не хочу, не могу отстраняться от проблем, которые в нем есть», - пояснила Пономарёва.