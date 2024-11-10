Удивительно, но этот напиток отлично омолаживает кожу после 40. Вот что выяснили ученые

Наука постоянно ищет ответ на волнующий многих вопрос: как замедлить старение. Прежде, чем покупать дорогие уходовые средства, попробуйте один доступный продукт. Недавно ученые обнаружили, что он помогает коже сохранить упругость. Подробности рассказывают коллеги из «Доктора Питера».

Как проходил эксперимент

Ученые с кафедры дерматологии Университета Флориды решили проверить, как обычный клюквенный сок скажется на здоровье женщин. Известно, что клюква богата полифенолами — природными антиоксидантами.

Для эксперимента они пригласили 22 женщины в двух возрастных группах: 25–39 лет и 40–65. Все участницам раздали две бутылки: с клюквенным морсом и плацебо. Разумеется, они не знали, в какой бутылке что налито. Каждый напиток нужно было пить в течение шести недель с перерывом между курсами в 21 день.

— Клюквенный напиток изготовили из чистого концентрированного клюквенного сока высокой концентрации. Он содержал 193 мг процианидинов, 19,5 мг антоцианов и 24,2 мг флавонолов на бутылку. Плацебо не содержало этих соединений, но имело аналогичный внешний вид, вкус и цвет, как и исследуемый напиток, — рассказывают авторы исследования, опубликованного в журнале Nutrients.

После употребления клюквенного морса участницы отметили, что кожа лица стала более гладкой и подтянутой. Однако авторы не стали делать поспешных выводов и перепроверили предположения участниц эксперимента.

Эластичность кожи измеряли с помощью специального прибора, который на несколько секунд всасывает небольшой участок кожи. Другой аппарат фиксировал изменения поверхности кожи: степень ее шероховатости, шелушения и морщин. Кроме того, ученые отслеживали изменения в микрофлоре кожи и в ее липидном слое.

Что показало исследование

— Основная функция эпидермальных липидов — препятствовать испарению влаги и защищать от вторжения микроорганизмов. Через шесть недель после употребления клюквенного сока липидный состав рогового слоя изменился, — говорят исследователи.

Появились и изменения в численности некоторых бактерий в составе кожной микрофлоры. Увеличилось количество Cutibacterium granulosum, которые связаны со стимуляцией иммунной системы. А еще Propionibacterium, которые могут защищать от определенных инфекций, вытесняя патогены. Повлиял клюквенный морс и на численность Staphylococcus epidermidis — бактерий, которые считаются частью нормальной микрофлоры кожи.

Причем омолаживающий эффект проявился у женщин от 40 лет и старше. А на более молодых участниц напиток так не подействовал.

Как это объясняет наука

— Старение кожи вызвано двумя основными механизмами: внутренним и внешним старением. Внутреннее — результат накопления активных форм кислорода с течением времени в процессе естественного старения. Внешнее вызвано такими факторами, как воздействие солнца, загрязнение, питание и сигаретный дым, — объясняют авторы.

При этом УФ-облучение — главная из причин внешнего старения. Оно вызывает выработку свободных радикалов и воспалительные реакции в коже, приводит к солнечной эритеме, разрушает волокна коллагена и эластина.

В свою очередь полифенолы, которые содержит клюква, защищают от этого облучения, а также сохраняют коллаген кожи, регулирует выработку коллагена I типа.