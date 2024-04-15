Калининградская область вводит меры поддержки для репатриантов

В Калининградской области вводят меры поддержки для репатриантов. Об этом 15 апреля сообщил губернатор региона Антон Алиханов в своем telegram-канале.
По словам Алиханова, Калининградская область — одна из первых в стране, кто занялся такой помощью. «Соответствующее поручение дал коллегам из Министерства социальной политики Калининградской области в соответствии с указом президента», — отметил губернатор региона.
Согласно указу президента РФ, к репатриантам относятся «граждане РФ, постоянно проживающие за ее пределами по состоянию на 24 февраля 2022 года», «лица, родившиеся или постоянно проживающие на территории РСФСР и имеющие в прошлом гражданство РФ», и некоторые другие категории граждан.
Согласно постановлению, которое вступит в силу в Калининградской области через 10 дней, репатрианты смогут получить разовую выплату — 32 тысячи рублей на человека.
По словам Алиханова, «будут компенсированы фактически подтверждённые расходы на социальную адаптацию»:
- медицинское освидетельствование;
- признание учёных степеней, званий, образования;
- квалификации, полученные за рубежом;
- аренда квартиры в течение полугода.
Губернатор региона отметил, что общая сумма компенсации не должна превышать 135 тысяч рублей.
Еще одна поддержка для репатриантов — сервисный центр, специалисты которого будут помогать оформлять документы и помогать на всех этапах переезда.
Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос репатриации соотечественников на случай незаконной депортации из недружественных стран.