Калининградская область вводит меры поддержки для репатриантов

В Калининградской области вводят меры поддержки для репатриантов. Об этом 15 апреля сообщил губернатор региона Антон Алиханов в своем telegram-канале.



По словам Алиханова, Калининградская область — одна из первых в стране, кто занялся такой помощью. «Соответствующее поручение дал коллегам из Министерства социальной политики Калининградской области в соответствии с указом президента», — отметил губернатор региона.

Согласно указу президента РФ, к репатриантам относятся «граждане РФ, постоянно проживающие за ее пределами по состоянию на 24 февраля 2022 года», «лица, родившиеся или постоянно проживающие на территории РСФСР и имеющие в прошлом гражданство РФ», и некоторые другие категории граждан.