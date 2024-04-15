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    Калининградская область вводит меры поддержки для репатриантов

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    В Калининградской области вводят меры поддержки для репатриантов. Об этом 15 апреля сообщил губернатор региона Антон Алиханов в своем telegram-канале.

    По словам Алиханова, Калининградская область — одна из первых в стране, кто занялся такой помощью. «Соответствующее поручение дал коллегам из Министерства социальной политики Калининградской области в соответствии с указом президента», — отметил губернатор региона.

    Согласно указу президента РФ, к репатриантам относятся «граждане РФ, постоянно проживающие за ее пределами по состоянию на 24 февраля 2022 года», «лица, родившиеся или постоянно проживающие на территории РСФСР и имеющие в прошлом гражданство РФ», и некоторые другие категории граждан.

    Согласно постановлению, которое вступит в силу в Калининградской области через 10 дней, репатрианты смогут получить разовую выплату — 32 тысячи рублей на человека.

    По словам Алиханова, «будут компенсированы фактически подтверждённые расходы на социальную адаптацию»:

    • медицинское освидетельствование;
    • признание учёных степеней, званий, образования;
    • квалификации, полученные за рубежом;
    • аренда квартиры в течение полугода.

    Губернатор региона отметил, что общая сумма компенсации не должна превышать 135 тысяч рублей.

    Еще одна поддержка для репатриантов — сервисный центр, специалисты которого будут помогать оформлять документы и помогать на всех этапах переезда.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос репатриации соотечественников на случай незаконной депортации из недружественных стран.

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