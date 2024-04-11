Беглов: Петербург готов принять пострадавших от паводка детей из Оренбургской области

Петербург готов принять детей из Оренбургской области. Об этом 11 апреля заявил губернатор Александр Беглов. От имени петербуржцев он выразил поддержку жителям пострадавшего от экстремального паводка региона и губернатору области Денису Паслеру.

«Для жителей нашего города нет чужой беды. Мы помним, как в годы блокады вся страна и жители Урала поддерживали ленинградцев. <...> Будем рады принять в гости детей из пострадавших районов, разработать для них познавательную программу, обеспечить необходимой медицинской помощью», — сказано в сообщении Беглова.