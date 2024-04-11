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    Беглов: Петербург готов принять пострадавших от паводка детей из Оренбургской области

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    16 комментариев

    Петербург готов принять детей из Оренбургской области. Об этом 11 апреля заявил губернатор Александр Беглов. От имени петербуржцев он выразил поддержку жителям пострадавшего от экстремального паводка региона и губернатору области Денису Паслеру.

    «Для жителей нашего города нет чужой беды. Мы помним, как в годы блокады вся страна и жители Урала поддерживали ленинградцев. <...> Будем рады принять в гости детей из пострадавших районов, разработать для них познавательную программу, обеспечить необходимой медицинской помощью», — сказано в сообщении Беглова.

    Напомним, по состоянию на 10 апреля в России весенним половодьем было подтоплено более 13 тысяч жилых домов, почти 20 тысяч приусадебных участков, 146 мостов. Большая часть — 12,8 тысячи домов — в Оренбургской области. В самом Оренбурге, по данным местной администрации, подтоплено 2 392 приусадебных участка и 1 910 домовладений.

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    Александр Беглов
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    Комментарии 16

    Ана нас11 Апр 2024 в 12:11
    Лично Беглов может принять все, что хочет.
    +1−0
    Mårran17-211 Апр 2024 в 11:58
    В крымваш. Или в резиденции Беглова
    +1−0
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