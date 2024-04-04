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    Путин удивился губернатору в русской косоворотке

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    11 комментариев

    Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пришел в русской косоворотке на видеоконференцию по открытию молодежных центров с участием президента РФ Владимира Путина. Глава государства обратил на нее внимание. Ролик в четверг, 4 апреля, появился в telegram-канале RIA Kremlinpool.

    «Смотрю, Антон Андреевич сегодня надел русскую косоворотку <…>. Он без смысла ничего не делает. Вы это специально сделали? Это имеет какой-то смысл?» — отреагировал глава государства на внешний вид главы региона.

    По словам Алиханова, его попросила одеться в черное молодежь, поэтому он надел рубашку местного производства. «Наше местное производство, Владимир Владимирович. Льняные рубахи шьют наши производители в Калининграде», — ответил губернатор Калининградской области.

    Президент РФ Путин согласился с тем, что необходимо продвигать региональные бренды.

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    Владимир ПутинАнтон Алиханов
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    Комментарии 11

    Гость04 Апр 2024 в 19:22
    У меня от деда казака трусы с лампасами остались....нулячие! Любил он лампасы!
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 19:16
    Косоворотки кстати очень удобные. Но не надо в городе то носить. Ну раз продвигает-то ничего страшного. А то могут не так и понять. Были ж чернорубашечники.. Как раз в косоворотках. У нас такая история, что что бы ты ни надел-будут глубинный смысл искать.
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