Путин удивился губернатору в русской косоворотке

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пришел в русской косоворотке на видеоконференцию по открытию молодежных центров с участием президента РФ Владимира Путина. Глава государства обратил на нее внимание. Ролик в четверг, 4 апреля, появился в telegram-канале RIA Kremlinpool.

«Смотрю, Антон Андреевич сегодня надел русскую косоворотку <…>. Он без смысла ничего не делает. Вы это специально сделали? Это имеет какой-то смысл?» — отреагировал глава государства на внешний вид главы региона.