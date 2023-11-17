NFT для фрески и оцифровка образов актеров: на Культурном форуме обсудили роль искусственного интеллекта

Искусственный интеллект не является угрозой для культуры и искусства, напротив, он может способствовать сохранению музейных объектов, но контролировать его хотят уже сейчас. К таким выводам пришли участники дискуссии «Искусственный интеллект: угроза или благо для культуры», которая прошла в первый день Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

Как найти баланс между использованием ИИ для творчества и сохранением человеческой уникальности в искусстве и культуре, как создать среду, где цифровизация дополняет человеческие способности, а не заменяет людей — ответы на эти вопросы искали в ходе дискуссии.



Фото: Виктория Виатрис/фотохост-агентство ТАСС генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский Фото: Виктория Виатрис/фотохост-агентство ТАСС Фото: Виктория Виатрис/фотохост-агентство ТАСС Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и актер Милош Бикович (слева направо) во время панельной дискуссии «Искусственный интеллект: угроза или благо для культуры» Фото: Виктория Виатрис/фотохост-агентство ТАСС Фото: Виктория Виатрис/фотохост-агентство ТАСС Поделиться Поделиться





Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал про один из цифровых проектов музея — разделение картин. Он стал возможен только с применением искусственного интеллекта, который проникает в глубинные слои, что позволяет узнать — что скрывается внутри, под тем изображением, которое видно всем.



«Это важная работа, которой мы сегодня занимаемся с помощью современных технологий. Она перетекает в историю с NFT. Потому что речь идет о том, что нужно сохранить полученное наследие, делать вещи уникальными, это невозможно сделать другим способом и NFT должно быть уникальным», — подчеркнул он.

Пиотровский рассказал, что иногда после реставрации основного полотна утрачивается внутренняя картина, и ее можно сохранить с помощью NFT.

«Сегодня мы считаем, что самый лучший — первый автор, завтра мы будем считать, что самый лучший автор — которого мы видели через век после этого, который писал, добавлял что-то новое. Вот, эта возможность с помощью новых технологий сейчас создается. Мы фиксируем и представляем общественности, что делается во время реставрации»,- объяснил глава Эрмитажа.



Вместе с компаниями «Атомайз» и «Интеррос» Эрмитаж реализовал первый в России проект по выпуску NFT «Цифровое искусство», представленный ранее на Восточном экономическом форуме. Компания «Атомайз» имеет первую в России лицензию на работу с цифровыми активами, являющимися аналогами токена.

«У нас появилась возможность в абсолютно регулируемой среде на технологии блокчейн выпускать токен, в котором будет заложено право интеллектуальной собственности, — объяснила основатель Findustrial Consulting Group, член Экспертного совета по вопросам цифровизации при Координационном совете РСПП Алевтина Камелькова. — И в данный момент мы говорим о праве в отношении изображения, которое исчезает во внутренних слоях основной картины».



Она подчеркнула, что, благодаря развитию цифровизации и проектам NFT, появляется возможность приобрести понравившуюся фреску как целиком, так и ее частички, потому что фрески разделены на части.

«Можно приобреcти право интеллектуальной собственности на кусочек картины, на кусочек изображения фрески до того, как она была отреставрирована, а можно выкупить всю фреску целиком. У нас уже есть и такой пример, когда полностью фреска была выкуплена. И пример, когда пользователи заинтересовались приобретением одного кусочка. Деньги, собранные таким образом, идут на реставрацию следующих работ. И, таким образом, все помогают поддерживать искусство, собирая необходимое финансирование для того, чтобы пролонгировать наслаждение подлинным искусством в том виде, в котором мы все привыкли», — сказала она.

Камелькова уточнила, что все полученные средства от продажи токенов будут переданы в Эрмитаж.

Создание цифровых образов обсуждается не только в музейной среде, но и в сфере кинопроизводства. Например, влияние новых технологий на карьеру актеров.

«С одной стороны, технологии ускоряют и помогают развиваться, но что касается актеров, — каждому нужно задать себе вопрос: сделал ли я что-то такое гениальное и неповторимое, что сложно повторить даже искусственному интеллекту? — говорит сербский актер и продюсер Милош Бикович. — При столкновении творчества и технологий нужно понять, где душа. Именно она является определяющим фактором. Сегодня искусственный интеллект в творчестве — это лифт для людей. Технологии ускоряются, их применение становится все эффективнее».



В свою очередь, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил создать международную комиссию по проблемам искусственного интеллекта: «Хорошо бы создать в рамках этого форума комиссию БРИКС, СНГ, ШОС, связанную с проблемами регулирования искусственного интеллекта».