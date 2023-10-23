Не навреди. Петербургским больницам прописали цифровую неизвестность за миллиарды рублей

Фото: Евгений Леонов / ТАСС Поделиться Поделиться





Цифровую инфраструктуру медицины Петербурга ждет кардинальная перестройка: всем больницам и поликлиникам до конца 2024 года предстоит перейти на новую информационную систему. Внедрение московской ЕМИАС может обойтись бюджету в миллиарды рублей, а форсированный переход, возможно, парализует работу клиник и приведет к банкротству местных разработчиков, опасаются участники рынка.



О том, что петербургским больницам до конца 2024 года предстоит переход на единую медицинскую информационную систему (ЕМИС), «Фонтанке» сообщили в комитете по информатизации и связи (КИС). «На данный момент комитетом по здравоохранению совместно с комитетом по информатизации и связи ведутся работы по обследованию и подготовке инфраструктуры города к переходу», — отметили в ведомстве.



Точные сроки и затраты в КИС назвать затруднились. Данные появятся после завершения обследования и урегулирования организационных и нормативно-правовых вопросов, добавили в пресс-службе. Но уже сформирован план перехода медицинских организаций на ЕМИС до конца 2024 года.



Окончательного решения о том, на какую именно систему будут переходить больницы и поликлиники города, пока нет, заявили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению. «В настоящее время идут рабочие консультации», — сказали там. Но в цифровом блоке уверенно назвали разработку департамента информационных технологий Москвы ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система). То же подтвердили в нескольких медицинских организациях, участвовавших в совещании с вице-губернатором Олегом Эргашевым в августе 2023 года. В пилотном проекте по внедрению, по данным «Фонтанки», будут участвовать крупнейшие стационары города: Мариинская больница, больница № 26 на Костюшко, Александровская больница, детская больница № 5 , НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе , Госпиталь ветеранов войн и другие.











Айтишники против

Тревогу по поводу предстоящего перехода забили разработчики медицинских систем. В распоряжении «Фонтанки» есть письмо от ассоциации «Руссофт» к президенту Владимиру Путину от 3 октября . В нем организация, объединяющая крупнейшие ИТ-компании, отмечает, что навязывание сверху единой системы существующих проблем не решит, а только создаст новые.

Так, единая МИС не учитывает все особенности специализированных медицинских учреждений и не станет панацеей. А врачам, вместо того, чтобы лечить людей, придется тратить время на переучивание, неизбежно возникнут технические трудности и задержки в процессе работы. Такая ситуация чревата социальными рисками — как со стороны самих медиков, так и со стороны пациентов, считают в «Руссофте».



Кроме того, регионы буквально недавно закончили приведение своих медицинских организаций к единому цифровому контуру, который по сути уже решает проблему интеграции. Таким образом, переход на единую МИС приведет «к далеко не всегда обоснованной повторной трате денежных средств».

Идея опасна и для бизнеса. Решение о закупке какой-либо одной МИС «автоматически приведет к почти полному прекращению деятельности разработчиков любых других информационных систем в этих регионах и, следовательно, к монополии соответствующего разработчика МИС в этом регионе».



«Руссофт» предлагает «отказаться от категоричной интерпретации данного требования», а также допускать переход на единую систему «только при обоснованной экономии денежных средств и трудовых ресурсов». Тем более что «нормативное требование замены медицинских информационных систем на единую в настоящий момент отсутствует», отмечают в ассоциации. По данным «Фонтанки», в ближайшее время в Совете Федерации состоится встреча, где планируется обсудить предложения «Руссофта».









Указ, которого не видно

Внедрение единой медицинской информационной системы — не прихоть властей Петербурга, решение спущено с федерального уровня. Как пояснили в КИС, переход осуществляется в рамках указа президента от 01.06.2023 № Пр-1095 . Однако на сайте kremlin.ru нет такого документа с такой датой, нет ничего похожего и в разделе поручений.



Вероятно, основанием для нововведения стало письмо министра здравоохранения Михаила Мурашко № Пр-1095 от 31 мая 2023 года . В нем говорится, что к концу 2024 года российские регионы завершат перевод своих медицинских систем к единому цифровому контуру, однако в 30 из них (включая Петербург) по-прежнему используют по несколько решений, что затрудняет обмен данными друг с другом. Поэтому Минздрав рекомендовал регионам перейти на единую МИС и просит президента дать поручение главам субъектов утвердить план перехода. На документе стоит пометка «согласен» с подписью Владимира Путина и датой 1 июня.



Некоторые регионы, например Алтайский край, отчитываясь об утверждении плана перехода на ЕМИС, ссылаются на «указания президента».









Нужна ли ЕМИАС Петербургу?

Исторически больницы Петербурга сами выбирали, на каких ИТ-решениях работать. В результате 250 медицинских учреждений используют два десятка медицинских систем. Однако, по оценкам экспертов, 85% рынка занимает пятерка лидеров: «Ариадна», «Авиценна», «Самсон», qMS, «Виста.Мед».



Но проблема «лоскутного одеяла» уже решена: в рамках программы по созданию единого цифрового контура все больницы и поликлиники направляют данные в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) через так называемый региональный фрагмент (РЕГИЗ). Благодаря этому, в частности, можно увидеть данные об анализах и посещении врачей через «Госуслуги». К слову, на создание единого цифрового контура с 2019 по 2 023 год из бюджета Петербурга было выделено 1,5 млрд рублей. Еще 232,6 млн заложено в проекте бюджета на 2024 год .

Собеседники «Фонтанки» из числа врачей не видят глобальных проблем в существующей конструкции. Елизаветинская больница работает в медицинской информационной системе (МИС) qMS, у которой имеется богатый функционал.

«Благодаря ИТ-специалистам, работающим в больнице, есть возможности настраивать и внедрять все новое без привлечения разработчика. При работе с МИС у врача имеется возможность применять: клинические рекомендации по конкретным нозологиям, планы лечения, планы обследования с выявлением обязательных и рекомендуемых услуг по конкретным нозологиям, применять проверку ведения качества истории болезни», - говорит Ирина Некрасова, заместитель главного врача по информатизации.

По ее словам, возможности новой Единой медицинской информационной системы на данный момент неизвестны. "Оценить функционал мы не можем, так же как и оценить трудозатраты», - отмечает Ирина Некрасова. "Трудностей по переходу мы не боимся». - отмечает специалист. Однако единая МИС должна полноценно заменить систему любого медучреждения. Но даже наличие единой МИС для государственных медицинских учреждений потребует определение единых правил и стандартов для возможности интеграции с коммерческими медорганизациями, которые работают в своих МИС и сотрудничают с бюджетными медучреждениями в регионе, подчеркивает она.

НИИ Скорой помощи имени И. И. Джанелидзе использует медицинскую систему «Ариадна» и претензий к ней нет, рассказал Алексей Брожко, начальник ИТ-отдела медучреждения. По его словам, переход на единое решение будет более удобным для медицинских учреждений, в которых цифровизация пока не слишком развита. У тех, кто давно этим занимается, системы «обросли» большим количеством сервисов, которые невозможно учесть в единой системе. Однако «есть процессы, которые глобально протекают», и не исключено, что единая система облегчит властям Петербурга агрегацию данных и отчеты перед Минздравом.



Главный врач одной из городских поликлиник считает переход на ЕМИАС скорее благом. «Управление, настройка, корректировка и поддержка будут в одних руках, и если мы будем сталкиваться с какими-то проблемами, например в передаче информации на «Госуслугах» и передаче информации в региональные системы, это будет проблема единая у всего города, которую будет достаточно в одном месте исправить», — отмечает он. По его словам, поликлиника использует функционал своей информационной системы лишь на 20%. А вот существующая интеграция через РЕГИЗ не решает всех задач. «Кто-то предоставляет возможность прикреплять файлы, кто-то не предоставляет. Приходит пациент, к примеру, из Александровской больницы, приносит выписку, я эту выписку в цифровом виде прикрепить не могу и вынужден ее сканировать», — отметил он.











В какую сумму обойдется внедрение ЕМИАС?

Оценить затраты на переход на ЕМИАС собеседники «Фонтанки» в городских клиниках затруднились: потребности разные у всех, и в зависимости от существующих ИТ-инфраструктуры и ПО может быть разный объем работ.

Лицензию на использование решения московский департамент информационных технологий готов дать бесплатно. Но потребуются еще услуги по настройке, интеграции, обучению персонала. «Закупку, внедрение программного обеспечения и, в случае необходимости, модернизацию сетевой инфраструктуры планируется производить за счет бюджета города», — сообщили «Фонтанке» в комитете по информатизации. Но на совещаниях представители клиник выражали опасения, что им тоже придется тратить свои бюджеты на адаптацию к новой системе.



По словам одного из собеседников, переход на новую систему может потребовать покупки новых серверов, компьютеров и сетей на сумму 14 млрд рублей, поскольку те, что сейчас используют больницы и поликлиники Петербурга, под столичное решение не подходят.



Самарская область, которая приняла решение о переходе на московскую ЕМИАС в конце 2022 года, в 2023 году объявила конкурсы на внедрение системы в своих медицинских организациях на 218 млн рублей. Впрочем, не факт, что это финальная смета.

Мария Абрамова, генеральный директор ООО «Коста» (разработчик системы «Авиценна»), оценивает затраты на автоматизацию одного стационара на 1000 мест в 20 млн рублей, а сроки — минимум в полтора года. С учетом того, что в Петербурге работает 250 клиник , сумму можно смело умножать. Не исключено, что расходы на интеграцию РЕГИЗ, на которые уже потрачены бюджетные деньги, тоже придется нести заново, отмечает она. «По деньгам для города — это в любом случае миллиарды и десятки миллиардов. Поменять информационную систему в стационаре меньше чем за 20 миллионов будет демпингом», — говорит Ирина Хусаинова, директор компании «Решение» (разработчики МИС «Ариадна»).











Чем опасно внедрение ЕМИАС?

Участники ИТ-индустрии видят главную проблему в скорости перехода. «Управиться до конца 2024 года, как того хочет Минздрав, нереально. Даже если софт будет полностью готов, надо будет сделать всю интеграцию, закупить и поставить железо, всех врачей переучить», — говорит Мария Абрамова. Если не сделать этого, то варианта два. Либо часть цифровых сервисов просто не будут работать (и пациенты, например, не смогут записаться к врачу, а врачи — получить данные лабораторных анализов и истории болезни). Либо медики будут вынуждены работать сразу в двух системах. «Это будет полное безумие для врачей. Если вести [учет] и там и там, когда они будут работать?» — рассуждает Мария Абрамова. «Замена информационной системы — это стресс для клиники. Как это возможно в масштабах города, я не представляю», — говорит Ирина Хусаинова. Всё это отразится и на пациентах: в больницы не будут вовремя приходить результаты от лабораторий, а люди не смогут вовремя записаться к врачу, будут очереди, считает она.

При форсированном переходе перед городом встанет и кадровая проблема. «Найти специалистов на другую систему (они не выращиваются мгновенно) — это большие риски при таких заменах», — пояснила специалист. Впрочем, по словам Ирины Хусаиновой, в одном из регионов, где уже начали переходить на единую МИС, в итоге остановились на параллельном существовании старых и новой систем.

Существует и чисто техническая проблема: московская ЕМИАС создана под операционную систему Windows, тогда как петербургские больницы и поликлиники работают преимущественно на Linux. В КИС отмечают, что по указу президента все объекты критической информационной инфраструктуры должны перейти на отечественное ПО к 2025 году . «Выбранная городом единая медицинская информационная система должна будет соответствовать указанным выше требованиям», — сообщили там. На совещаниях по переходу на ЕМИАС этот вопрос поднимался, но москвичи обещали, что она будет работать на Linux, рассказал один из участников. «Фонтанка» также направила запрос о готовности работать с Linux департаменту информационных технологий Москвы.



Однако даже если переход на ЕМИАС удастся осуществить безболезненно, пострадают ИТ-разработчики существующих медицинских систем. «Мы теряем полностью бизнес. По сути, у нас один вариант: закрываем фирмы, увольняем сотрудников», — комментирует Мария Абрамова. По ее словам, без работы могут остаться до 1000 человек. Петербургские компании навряд ли смогут быстро научиться работе с ЕМИАС, так что миллиардный рынок, вероятно, займут московские интеграторы.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

