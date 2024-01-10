Вас здесь не стояло. Депутаты всерьез намерены убрать вышки сотовой связи из центра города

Фото: Алексей Смагин / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Городской парламент получил сформулированные предложения по упорядочению установки мачт сотовой связи в Петербурге. Буква законопроекта непонятна мобильным операторам. Они говорят, что, если документ будет принят в нынешнем виде, скорость и качество связи резко упадет, а в цокольных этажах и в старых домах с толстыми стенами и вовсе пропадет.



Депутаты обсуждают идею ужесточить правила размещения антенно-мачтовых сооружений (АМС) сотовой связи уже не первый год. Они даже пытались наложить мораторий на появление таких мачт в городе, пока не будет принят закон, но в Смольном навстречу не пошли. Сейчас эта общественная дискуссия подошла к точке невозврата. В первый рабочий день 2024 года депутат Андрей Рябоконь внес на рассмотрение парламента законопроект, который четко определил позицию и перспективы: антенны нельзя будет ставить ближе 100 метров от жилых домов и социальных объектов, например поликлиник и детских площадок.



Под законопроектом стоят подписи семи депутатов. По данным «Фонтанки», их вес позволяет говорить о том, что законопроект примет форму закона, хоть и с поправками.

Судя по пояснительной записке, основная причина заботы депутатов — здоровье населения. «Не исключено наличие скрытых угроз, связанных с воздействием на человека электромагнитного излучения от базовых станций мобильной связи, а когда на весах возможная угроза здоровью человека, пусть даже гипотетическая, — с одной стороны, и обогащение какой-либо коммерческой структуры — с другой, однозначно необходимо прежде всего исключить угрозу здоровью людей», — пишут семь депутатов.



Есть и другие аргументы. Например, «весьма небрежный облик опор связи придает крайне неряшливый вид всему окружающему пространству, что причиняет дискомфорт гражданам, проживающим поблизости». По итогу предлагается мачты приравнять к объектам благоустройства. Если это будет так, чиновники получат возможность отказывать операторам в установке новых антенн. Потому что сейчас этот процесс регламентируется федеральными законами и СНИПами, которые не дают простора чиновникам для заботы о комфорте горожан.



«В соответствии с требованиями действующего законодательства органы власти Петербурга не могут отказывать в их размещении, если заявителем представлен полный комплект документов, в том числе заключение Роспотребнадзора о безопасности», — сетуют депутаты. А ведь операторы могут удаленно регулировать мощность базовых станций, а проверять, сколько они излучают в конкретное время — уже после постройки, городские власти тоже не имеют полномочий, говорят авторы законопроекта. Так что приравнять антенно-мачтовые сооружения к объектам благоустройства и запретить их установку ближе 100 метров к жилым домам и 150 — к социальным объектам — это именно то, что поможет решить обозначенные проблемы.



Эксперты отрасли и сами сотовые операторы к инициативе отнеслись, мягко говоря, с недоумением. Во-первых, их смущает терминология. Дело в том, что башни АМС, собственно, огромные вышки, на которых располагается оборудование, о которых, видимо, говорят депутаты, — это лишь часть всех АМС, обеспечивающих покрытие сети сотовой связи. Причем в условиях большого города, такого как Петербург, они представляют собой меньшинство, процентов 20, не больше. Основная же часть АМС в Петербурге — в так называемом «крышном» исполнении. То есть располагаются непосредственно в домах — как жилых, так и административных, большинство из которых относятся к той самой социальной инфраструктуре.



По логике депутатов, новый закон будет касаться не только новых базовых станций, устанавливаемых на АМС. Старые, из тех, что не будут вписываться в новые нормы, после окончания срока разрешения не получат его продления и должны будут отключаться.

«Принятие предложенной инициативы в Петербурге серьезно затруднит развитие всей инфраструктуры связи региона и может привести к возникновению значительного количества «белых пятен» в покрытии сети. Подавляющее большинство жителей и гостей культурной столицы страны столкнутся с ухудшением качества связи, а часть петербуржцев могут полностью лишиться её. Указанные ограничения практически исключат возможность строительства базовых станций, особенно в центральных районах города с плотной исторической застройкой и новых районах с крупными ЖК. Считаем, что такие предложения могут затронуть и уже установленное оборудование: возникнут сложности с продлением разрешений и модернизацией техники, придется демонтировать действующие базовые станции, что грозит деградацией существующей сети в городе, — говорят в «Мегафоне». — Размещение базовых станций на расстоянии 100–150 метров от жилых домов и социальных объектов, прописанное в инициативе, скажется на проникающей способности сигнала и скорости интернета в помещениях, цокольных и верхних этажах. Также стоит отметить, что предложения противоречат законодательству РФ».



Другие операторы не менее категоричны в оценке инициативы депутатов.

«Размещение оборудования связи в России довольно жестко регламентировано. Ни одна базовая станция не включается без проверки. Перед строительством любой оператор проводит специальные тестирования, чтобы показать государственным надзорным органам, что излучение антенно-мачтовых сооружений связи (АМС) не нарушает принятые нормы и СанПиНы. Расстояние, на котором устанавливают базовую станцию от объектов, напрямую связано с необходимостью обеспечения уровня сигнала на границе жилой застройки, — говорят в МТС. — Учитывая плотность застройки Петербурга, предлагаемая норма установки АМС в 100 метров приведёт к деградации качества связи в городе. Также с точки зрения существующих правовых норм приемопередатчик на АМС или на крыше — это равнозначные радиоэлектронные средства. В связи с чем не понятно, почему упор делается на размещение АМС. Предлагаемая норма негативно скажется на работе операторов и качестве связи».



Не так многословно, но не менее емко ситуацию комментируют два других оператора.

«Любые ограничения по размещению сетей связи могут негативно отразиться на качестве и доступности предоставляемых операторами услуг, — рассказали в «Билайне». — Вопросы безопасности излучения, на наш взгляд, должны решаться не путем запретов по местам установки, а с помощью определения предельно допустимого уровня излучения и выдачи соответствующих санитарно-эпидемиологических заключений».

«Tele2 строго соблюдает действующее законодательство в области связи. Проект нового законодательного документа в нашу компанию для ознакомления не поступал. Также мы не обладаем информацией, насколько данная инициатива проработана и обсуждена в каком-либо экспертном сообществе, — посетовал оператор. — Сможем дать комментарии только после ознакомления с проектом документа либо в рамках обсуждения инициативы с экспертным сообществом».



«Мне кажется, здесь больше хайпа, чем чего-то действительно нужного для простых граждан. Оператор работает в соответствии с законом «О связи», и каждая базовая станция принимается Роскомнадзором в соответствии со СНиПами, которые являются наиболее жёсткими в России по сравнению со всем миром. И они это делают качественно и ничего не нарушают. Поэтому, если у депутатов есть потребность изменить это положение вещей, надо менять СНиПы и тогда требовать от операторов чего-то», — говорит руководитель ИАА Telecom Daily Денис Кусков.



«Под описанное в законопроекте определение подпадает процентов 85–90% всех базовых станций в Петербурге. Операторы могут для начала отключить все АМС в районе ЗакСа и Смольного, чтобы чиновники и депутаты поняли, к чему приведет данный закон», — шутит глава агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин.



По версии собеседников «Фонтанки» в коридорах ЗакСа, нынешние формулировки законопроекта — об ограничении всех АМС — будут скорректированы и в конечном итоге коснутся только непосредственно мачтовых вышек. А «крышных» антенн нововведения затронуть не должны. В качестве примера приводится передатчик в самом Мариинском дворце — его трогать не будут, в нем депутаты вреда не видят. На уточняющий вопрос, чем передатчик с антенной на мачте в спальном районе отличается от передатчика с антенной на крыше дворца, ответа не последовало.

Тезис о вреде для здоровья излучения — одно из самых слабых звеньев в аргументации депутатов. Дело в том, что подтвердить его ссылками на серьезные исследования они не могут. А вот операторы, напротив, очень подробно все знают про уровень излучения своих базовых станций и готовы свидетельствовать: научного доказательства вреда от установленных сейчас по нынешним правилам базовых станций не существует.



«На сегодняшний день нет ни одного факта, доказывающего влияние допустимых уровней электромагнитного поля от базовых станций на здоровье. Все требования к излучаемой мощности при их установке принимались и контролируются Роспотребнадзором с учетом защиты людей, и в России они в 10 раз более строгие, чем в большинстве стран мира», — говорят в «Мегафоне».

«Если есть какие-то медицинские моменты, то их надо показать и доказать, а затем добиться изменения СНиПов на их основе — забота о здоровье должна быть на уровне всей страны, а не только Петербурга. Пока же ни одного исследования о том, что базовая станция, которая расположена на расстоянии от 10 м и дальше от квартиры, вредит здоровью, нет», — обращает внимание Денис Кусков.

Есть и еще один аспект, который заставляет операторов особенно остро реагировать на инициативу петербургских депутатов. Это острый дефицит тех самых базовых станций и резкий рост расходов на их приобретение.



«В прошлые годы, до 2022-го, в год по России запускалось от 70 до 100 тысяч базовых станции на всех операторах. С началом санкций это количество было снижено на 60%, а в 2023-м ещё больше, — говорит Денис Кусков. — Импортное оборудование доставать катастрофически трудно, а отечественных просто не существует, и раньше, чем через 2–3 года, их ждать не стоит». Так что ужесточение правил, а значит, и рост расходов на развитие и поддержание в приемлемом состоянии существующих сетей, неизбежно еще сильнее ударит по экономике сотовых операторов. И эти расходы, естественно, оплатить, кроме абонентов, будет некому.

Вопрос о деньгах действительно витает в воздухе. По информации, предоставленной комитетом имущественных отношений, всего за 2020–2021 гг. было заключено 769 договоров на размещение антенно-мачтовых сооружений связи с 29 организациями связи. Доход бюджета Санкт-Петербурга от размещения антенно-мачтовых сооружений связи в 2021 году составил чуть более 1,5 млн руб. при средней ставке арендной платы за 1 кв. м 108 руб.



Дело в том, что бюджет получает деньги только в том случае, если оборудование устанавливается на городской земле. А рынок в городе сложился таким образом, что основная часть базовых станций оказывается либо в домах, и деньги получает ТСЖ, либо на крышах частных зданий, и тогда доход — у домовладельцев. Вытеснение базовых станций за пределы плотной жилой застройки действительно могло бы привести к размещению станций только на пустырях, где земля, как правило, принадлежит городу.

Это сделало бы его основным актором на весьма денежном рынке. По оценкам экспертов, на Петербург приходится примерно 10% от всех расходов сотовых операторов на аренду АМС, которая оценивалась в 2023 году в 78 млрд рублей. Так что побороться есть за что.



«Вижу в происходящем изрядную долю вины самих операторов. Корпоративные центры забрали у региональных офисов сотовых компаний практически все управленческие полномочия, оставив им только продажи и техобслуживание. И этот законопроект — закономерный результат отсутствия диалога между региональными чиновниками и руководителями сотовых компаний, — говорит Юрий Брюквин. — Несколько лет назад топы телекомов регулярно общались с первыми лицами города, обсуждая проблемы развития ИТ- и телекома (в том числе нормативно-правовые) в Петербурге. Сейчас этого практически нет, и вот к чему это приводит».



Денис Лебедев, Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

