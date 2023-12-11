С 2024 года все медкарты станут электронными: что это меняет

Электронную медкарту в поликлинике должны оформить автоматически Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





На днях министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что с 2024 года переход на электронные медицинские карты станет обязательным. Мы изучили заявление министра и документы Минздрава, чтобы разобраться, что изменит появление электронной медицинской карты для обычного пациента.



Что такое электронная медкарта Сам проект электронных медкарт в работе уже больше 10 лет, это часть работы над созданием государственной информационной системы персонифицированного учета в здравоохранении. Проще говоря — электронной базы с информацией о пациентах.



Сама по себе она не очень отличается от стандартной бумажной медкарты, к которой все привыкли. По крайней мере, по содержанию — там тоже будут указаны данные о пациенте и его состоянии здоровья.

— Электронная медицинская карта содержит результаты наблюдений (что произошло), мнения (решения о том, что должно произойти) и планы лечения (планы относительно того, что должно произойти), — говорится в документе «Основные разделы электронной медицинской карты», утвержденном Минздравом.



Согласно утвержденному Минздравом документу, в карте должны быть метрики пациента, сведения о проведенных исследованиях, поставленных диагнозах, вызванных осложнениях, госпитализациях, санаторно-курортном лечении, оказании пациенту экстренной помощи, хирургических вмешательствах, выписанных рецептах. Всё это хранится в электронном виде.

Как оформить электронную медицинскую карту? Для оформления электронной медкарты ничего делать не нужно — ее заводит медицинская организация, к которой вы прикреплены. Даже заявление писать не придется: когда медучреждение перейдет на электронные медицинские карты — вам ее оформят. Поскольку с 2024 года Минздрав планирует сделать ведение электронных медкарт обязательным, в следующем году она появится у всех пациентов. Впрочем, у многих она уже есть — постепенный переход на электронные медкарты запустили еще в 2013 году.



А можно не оформлять? Отказаться от оформления электронной медкарты нельзя, по крайней мере, в документах Минздрава такой опции не предусмотрено. Если вы посещаете поликлинику и она переходит на электронные медкарты, то вам эту медкарту заведут. При этом поликлиника имеет право отказаться от бумажных медкарт и вести только электронную. Если вы хотите, чтобы бумажную тоже продолжали вести, то придется написать соответствующее заявление.



Похожая история была несколько лет назад с трудовыми книжками: в 2021 году всех окончательно перевели на электронные, но при желании можно было написать заявление на имя работодателя, чтобы бумажный экземпляр тоже продолжали вести.



А забрать электронную медкарту можно? Тут как и с бумажной — нельзя. Владельцем медкарты считается не пациент, а медицинская организация, которая заводит на него документ. Она же этим документом распоряжается с учетом предоставленного пациентом согласия на обработку персональных данных.

Но если вам нужны данные из вашей медкарты, то их можно получить по запросу.

Как получить выписку из электронной медкарты?

Заказать выписку из своей медкарты можно лично или направив письмо на электронную почту поликлиники. В некоторых регионах можно получить выписку из медкарты через «Госуслуги» или региональные порталы, но пока эта опция доступна не везде.



Приказом Минздрава также предусмотрена возможность для пациента ознакомиться со всей медицинской документацией — ее могут предоставить по запросу. Запрос также можно направить по электронной почте или лично придя в медучреждение. Предоставить информацию должны в течение 10 рабочих дней.

