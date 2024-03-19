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    «Ъ»: в федеральную систему «Моя школа» соберут данные об учащихся по всей стране

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    5 комментариев

    Минцифры работает над тем, чтобы объединить данные учащихся во всех регионах России в единую федеральную систему «Моя школа». Эксперты считают, что это увеличит риск утечек и масштабных сбоев, пишет 19 марта газета «Коммерсантъ».

    Ведомство подготовило проект приказа об информационном обмене между ФГИС «Моя школа» и региональными образовательными учреждениями. Согласно документу, субъекты РФ должны будут создавать «витрины данных», которые обеспечат сбор и обработку данных из региональных информационных систем. Единый формат данных, по мнению Минцифры, позволит во всех регионах предоставлять электронные услуги в сфере образования на одинаково высоком уровне.

    Для создания «цифровых портфолио» учащегося предполагается собирать данные об идентификаторах учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), СНИЛС, серии и номере паспорта, реквизитах свидетельства о рождении. Также для системы должны быть открыты аналогичные сведения о родителях или законных представителях учащихся, СНИЛС и реквизиты паспорта педагогов.

    Системы должны обмениваться сведениями о поле, возрасте, гражданстве учащихся, родителях и учителях, об образовательной программе и образовательной организации, включая реквизиты юридического лица и сведения о руководителе. При этом часть информации будет «деперсонализирована». Как пояснил «Ъ» собеседник на рынке кибербезопасности, для этого, как правило, шифруют часть данных и привязывают не к имени, а к присвоенному коду.

    По мнению экспертов, у РФ есть опыт интеграции таких систем, однако сложности, вероятно, возникнут с классификатором данных и их форматов, в том числе в интеграции систем кибербезопасности. Процесс реализации может быть затратным, считают в IT-сфере. В частности, потребуется защитить каналы передачи данных сертифицированным оборудованием. Также отмечают, что централизация данных скажется на работе региональных сервисов в случаях, если сбой произойдет где-то в другом месте.

    ФГИС «Моя школа» запустили в России 1 января 2023 года. Она создана на основе «Московской электронной школы» и объединяет в себе электронные журнал и дневник, портфолио учителя и учащегося и другие функции. Сейчас регионы подключаются к системе по желанию, например, это сделали в Татарстане и Тюмени.

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    Комментарии 5

    Гость19 Мар 2024 в 12:58
    "Для создания «цифровых портфолио» учащегося предполагается собирать данные об идентификаторах учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)" -
    а школьников уже обязали поголовно на Госуслугах регистрироваться? Можно ссылку на закон?
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 12:56
    Зачем? Все это есть на гос услугах и электронном дневнике, вход куда опять же через госуслуги
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 12:55
    Нет электричества, нет системы
    +0−0
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