«Ъ»: в федеральную систему «Моя школа» соберут данные об учащихся по всей стране

Минцифры работает над тем, чтобы объединить данные учащихся во всех регионах России в единую федеральную систему «Моя школа». Эксперты считают, что это увеличит риск утечек и масштабных сбоев, пишет 19 марта газета «Коммерсантъ».
Ведомство подготовило проект приказа об информационном обмене между ФГИС «Моя школа» и региональными образовательными учреждениями. Согласно документу, субъекты РФ должны будут создавать «витрины данных», которые обеспечат сбор и обработку данных из региональных информационных систем. Единый формат данных, по мнению Минцифры, позволит во всех регионах предоставлять электронные услуги в сфере образования на одинаково высоком уровне.
Для создания «цифровых портфолио» учащегося предполагается собирать данные об идентификаторах учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), СНИЛС, серии и номере паспорта, реквизитах свидетельства о рождении. Также для системы должны быть открыты аналогичные сведения о родителях или законных представителях учащихся, СНИЛС и реквизиты паспорта педагогов.
Системы должны обмениваться сведениями о поле, возрасте, гражданстве учащихся, родителях и учителях, об образовательной программе и образовательной организации, включая реквизиты юридического лица и сведения о руководителе. При этом часть информации будет «деперсонализирована». Как пояснил «Ъ» собеседник на рынке кибербезопасности, для этого, как правило, шифруют часть данных и привязывают не к имени, а к присвоенному коду.
По мнению экспертов, у РФ есть опыт интеграции таких систем, однако сложности, вероятно, возникнут с классификатором данных и их форматов, в том числе в интеграции систем кибербезопасности. Процесс реализации может быть затратным, считают в IT-сфере. В частности, потребуется защитить каналы передачи данных сертифицированным оборудованием. Также отмечают, что централизация данных скажется на работе региональных сервисов в случаях, если сбой произойдет где-то в другом месте.
ФГИС «Моя школа» запустили в России 1 января 2023 года. Она создана на основе «Московской электронной школы» и объединяет в себе электронные журнал и дневник, портфолио учителя и учащегося и другие функции. Сейчас регионы подключаются к системе по желанию, например, это сделали в Татарстане и Тюмени.