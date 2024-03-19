«Ъ»: в федеральную систему «Моя школа» соберут данные об учащихся по всей стране

Минцифры работает над тем, чтобы объединить данные учащихся во всех регионах России в единую федеральную систему «Моя школа». Эксперты считают, что это увеличит риск утечек и масштабных сбоев, пишет 19 марта газета «Коммерсантъ».



Ведомство подготовило проект приказа об информационном обмене между ФГИС «Моя школа» и региональными образовательными учреждениями. Согласно документу, субъекты РФ должны будут создавать «витрины данных», которые обеспечат сбор и обработку данных из региональных информационных систем. Единый формат данных, по мнению Минцифры, позволит во всех регионах предоставлять электронные услуги в сфере образования на одинаково высоком уровне.