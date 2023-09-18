Чьи в лесу шишки? В Красноярском крае медведь напал на сборщика кедровых орехов

В Красноярском крае спасатели на руках вынесли из леса мужчину, на которого напал медведь. А затем для эвакуации пострадавшего вызвали вертолет, сообщает 18 сентября МЧС.



«Зверь напал на местного жителя в Ермаковском районе <…> Мужчина собирал кедровый орех вблизи реки Малый Тепсель», — говорится в сообщении ведомства.



Что послужило причиной агрессии животного — конкуренция с человеком за кедровые орехи или же хищник рассматривал как лакомство самого сборщика — пока не ясно. Но мужчина пострадал очень сильно. Вертолетом Ми-8 МЧС России его доставили в Абакан.