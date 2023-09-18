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    Чьи в лесу шишки? В Красноярском крае медведь напал на сборщика кедровых орехов

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    В Красноярском крае спасатели на руках вынесли из леса мужчину, на которого напал медведь. А затем для эвакуации пострадавшего вызвали вертолет, сообщает 18 сентября МЧС.

    «Зверь напал на местного жителя в Ермаковском районе <…> Мужчина собирал кедровый орех вблизи реки Малый Тепсель», — говорится в сообщении ведомства.

    Что послужило причиной агрессии животного — конкуренция с человеком за кедровые орехи или же хищник рассматривал как лакомство самого сборщика — пока не ясно. Но мужчина пострадал очень сильно. Вертолетом Ми-8 МЧС России его доставили в Абакан.

    МЧС России

    Напомним, в Красноярском крае это второй случай нападения медведя на людей за месяц. «Фонтанка» писала, что в августе в Курагинском районе при встрече с медведем были ранены двое мужчин.

    А в Приморье три дня назад инспекторам охотнадзора пришлось застрелить агрессивного медведя, который вошел в поселок, залез на крышу постройки и начал бросаться на людей.

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