Чьи в лесу шишки? В Красноярском крае медведь напал на сборщика кедровых орехов

В Красноярском крае спасатели на руках вынесли из леса мужчину, на которого напал медведь. А затем для эвакуации пострадавшего вызвали вертолет, сообщает 18 сентября МЧС.
«Зверь напал на местного жителя в Ермаковском районе <…> Мужчина собирал кедровый орех вблизи реки Малый Тепсель», — говорится в сообщении ведомства.
Что послужило причиной агрессии животного — конкуренция с человеком за кедровые орехи или же хищник рассматривал как лакомство самого сборщика — пока не ясно. Но мужчина пострадал очень сильно. Вертолетом Ми-8 МЧС России его доставили в Абакан.
МЧС России
Напомним, в Красноярском крае это второй случай нападения медведя на людей за месяц. «Фонтанка» писала, что в августе в Курагинском районе при встрече с медведем были ранены двое мужчин.
А в Приморье три дня назад инспекторам охотнадзора пришлось застрелить агрессивного медведя, который вошел в поселок, залез на крышу постройки и начал бросаться на людей.