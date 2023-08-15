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    В Красноярском крае медведь в лесу атаковал троих приятелей. Два человека в больнице

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    Медведь напал на троих мужчин в Курагинском районе Красноярского края. Двое получили ранения. Инцидент произошел в конце прошлой недели недалеко от села Имисского, пишет 15 августа NGS24.RU.

    По версии, которую изложили в пресс-службе краевого главка МВД, приятели отправились в лес за грибами, для безопасности прихватив с собой ружье. Оружие официально зарегистрировано. По дороге мужчины наткнулись на хищника, который их атаковал. Они начали отбиваться от животного и в процессе борьбы застрелили косолапого. При этом зверь успел ранить двоих.

    Местные жители рассказали корреспонденту NGS24.RU свою версию случившегося. По их словам, мужчины в лесу якобы охотились на медведя. После того, как в хищника выстрелили из ружья, он набросился на людей. При этом есть информация, что один из мужчин случайно ранил своего приятеля, хотя целился в животное.

    Полиция говорит, что мужчины факт охоты опровергают, говорят, что ходили в лес именно за грибами. Один из пострадавших заявил журналистам, что информация искажена, но детали сообщить отказался и перестал отвечать на звонки и сообщения.

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