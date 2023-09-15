В Приморье застрелили медведя, который с августа ходил с бидоном на голове

Медведя, который ходил с бидоном на голове, застрелили инспекторы охотнадзора в Приморье 15 сентября. По их словам, хищник был агрессивен и кидался на людей.



Собеседник РИА Новости в охотнадзоре региона рассказал, что в Барабаше медведь залез в постройку и начал бросаться на людей, в итоге его решили застрелить.

Зверь бродил в окрестностях села Барабаш Хасанского района с 20-х чисел августа. В соцсетях появилось видео из Хасанского района, где медведь ходит с емкостью на голове. Местные жители обратились с просьбой о помощи. Хищника искали инспекторы охотнадзора, полиция и специалисты ФГБУ «Земля леопарда». Поиски осложняли сильные ливни.

