«Не ори, люди вокруг»: как мы сами делаем детей легкой добычей преступников — простой тест, который может спасти жизнь

Многие родители до сих пор грубо одергивают детей, когда те начинают кричать в общественных местах Елена Гурьянова / NGS.RU Поделиться Поделиться





Иногда в жизни случается ужасное: смерть ребенка от рук преступника. Не все такие случаи можно предотвратить, но научить ребенка правилам безопасности обязан каждый родитель. Наши коллеги из Wday.ru и редакции Городских порталов собрали инструкцию, которая, надеемся, никогда не пригодится вашим детям.

Наши дети не умеют кричать Череда трагедий, связанных с пропавшими детьми, заставила общество снова активно заговорить о детской безопасности. Представители поискового отряда «ЛизаАлерт» просят родителей не отпускать ребенка одного до 10 лет , по возможности построить максимально безопасный маршрут до места, куда ребенок ходит сам. Купить дочери или сыну мобильный телефон по возрасту и научить всегда держать его заряженным. А еще важно объяснить детям, что не все взрослые безопасны (даже если они ваши знакомые).

Эти правила очевидны почти любому родителю, но есть серьезная проблема: наши дети совсем не умеют кричать. Об этом пишет детский психолог Лариса Суркова.

— Бесполезно учить детей не вступать в контакт с чужими и давать отпор, пока они просто не умеют кричать, — приводит Суркова слова специалиста по безопасности. Эксперт уверена, в том, что наши дети стесняются звать на помощь, виноваты мы, родители. — Всю жизнь с самого рождения мы с вами учим детей: «Тише-тише! Не кричи, вокруг люди, что они скажут?! Будешь орать, полиции отдам. Не кричи, накажу», — говорит психолог. Таким образом мы ломаем естественный механизм защиты, данный им природой. Прямо сегодня проведите со своим ребенком простой тест: придите в людное место и предложите ему громко крикнуть «привет» и свое имя. Этот тест психолог провела и среди своих детей. Трое из них закричали, а вот средняя дочь не смогла.

— Я и себя проверила и поняла, что вот просто заорать сложно. Сотня ограничений всплывает, — признается Лариса. — Поговорила с детьми еще раз: если взрослый подходит, приглашает, просит — ори! Неважно, уверен ли ты в угрозе или нет, — ори, кричи, что не знаешь человека, что тебя хотят убить. Чтобы жизнь с чадом не превратилась в сплошной ор по поводу и без — научите, где кричать можно, а где нет. К тому же дети считывают настроение взрослых и часто кричат в ответ, если кричите вы. Дайте ребенку место, где он может покричать вдоволь: на батуте, на горках, на прогулке. Поддержите его в этом. Объясните, кричать в случае опасности (реальная она или мнимая — не важно) не стыдно и необходимо.

Буду всегда рядом и научу не разговаривать с незнакомцами Еще одно заблуждение — даже если вы пообещали себе быть рядом с ребенком всегда и везде, однажды вы не сможете. Случиться может что угодно. В этом случае ваш ребенок окажется в еще более уязвимой ситуации. «Водить до невест», объясняет психолог Анастасия Беренова, — верный способ создать у девушки (или юноши) ситуацию низкой социальной адаптивности, когда он или она не сможет разглядеть полутона ситуаций в отношениях. А умение в близких отношениях разглядеть насилие на ранних стадиях — очень важный навык. Поэтому водить — не панацея, а замедленная мина.

А как быть с опасными незнакомцами? Научить никогда не разговаривать с ними — да и все дела. Но это тоже распространенное родительское заблуждение. — Молчаливого и запуганного ребенка обработать легче. Потому что могут схватить вообще без разговоров, а могут заманить знакомые — им доверия больше. А еще всегда надо помнить, что пришел этот совет к нам из американских программ по детской безопасности 80-х годов, когда была совсем иная ситуация, и даже там он успел сработать во вред: послушные дети, потерявшись, выполняли это правило, уходили от спасателей дальше в лес, потому что разговаривать нельзя, — предостерегает эксперт.

Самое главное, ваш ребенок должен быть максимально неудобен для обработки преступнику. «Бей, беги, сообщи»: четыре правила, которым надо научить ребенка Учим говорить с незнакомцами на дистанции не ближе полутора метров. Проверено практикой — можно убежать. В случае, если ребенок сидит, надо встать и использовать скамейку или стул как препятствие, заходим за нее (него) и спрашиваем: «Что вам надо?» Поверьте, говорящий ребенок куда более неудобная жертва. А вдруг он еще и может кричать?

Отдельно замкнутые пространства — тупики, гаражи, подъезды, лифт. Вот сюда нельзя заходить, если там группа или один взрослый. Лучше — даже если это свой подъезд — пропустить вперед. Или вовсе сказать: «Я родителей подожду», оставаясь на улице. Если человек совсем подозрителен, а домой надо, позвоните в домофон знакомой соседке, которая наверняка дома (подружиться лучше заранее, достаточно поздравлять конфетами к праздникам, например).

— А вот чего делать совсем не надо — это брать вещи, угощения, еду, садиться в незнакомую машину или помогать принести сумки, — предупреждает психолог Анастасия Беренова. Единственную помощь, которую может оказать ребенок взрослому в ситуации, если он видит, что взрослому стало плохо и рядом только дети, например, сердечный приступ на школьном дворе, позвать на помощь другого взрослого или вызвать скорую. Всё! Учим ребенка обращаться за помощью. Лучше всего обратиться к человеку на «посту» — сотруднику магазина, куда он может забежать и объяснить ситуацию. Если его нет, обращаемся к прохожим (лучше к паре — женщина заступится, мужчина не покажет себя трусом) с фразой-приказом: «Помогите, пожалуйста, на меня напал незнакомец, позвоните моим родителям и в полицию». Важно прохожего также использовать как препятствие и взять за руку — чтобы не убежал (знаете ли, взрослые — те еще трусы). Важно в эту фразу вложить суть происходящего, понимание того, что нападающий — не родитель, приказ к действию — позвонить.

Учим ребенка оценивать опасность ситуации. Объяснить, когда надо бежать, а когда ситуация уже боевая и надо бить (если схватили). Мы говорим о правиле: бей — беги — сообщи. Два простейших приема, которые может освоить ребенок. Эти навыки надо практиковать. Ситуация № 1 . Если атакует взрослый или более сильный, а ребенок успел поднять с земли палку (нарабатывается). Основная задача ребенка — всё время убегать от преследователя и, будучи недосягаемым для его конечностей, бить по тянущимся к нему рукам и ногам. Удары по ногам даже важнее, поскольку с отбитыми ногами бегать несподручно.

Палку держать одной рукой, второй отводить удары. Самая частая ситуация в нашей практике, есть, к сожалению, случаи применения. При нескольких часах отработки даже восьмилетка дает такой силы удар, что схватить его невозможно.

Ситуация № 2 . Ребенка схватили и тащат. Не надо сопротивляться и вырываться, даже если знаешь как. Это приведет лишь к тому, что противник начнет ребенка бить. Освобождения от захватов рычагами в бою против взрослого не работают. Надо согнуть колени и пойти в направлении, куда тащат. Тем самым вы заставите противника расслабиться (ложная капитуляция) и сохраните равновесие. Для того чтобы противник разжал захват, достаточно нанести удар любым твердым предметом (коротким концом палки, камнем) в область тыльной стороны кулака. В качестве оружия могут быть использованы костяшки собственного кулака. Никаких широких замахов! Попробуйте легонько — очень больно, рука разожмется автоматически. И… Бежать! В идеале хорошо отработать другие ситуации: удушение, захват обеими руками. Для каждой из этих ситуаций есть свои контрприемы, которые могут освоить дети.

Правила и наказания Помните, правила, в которые мы загоняем детей, могут сработать им во вред. Например, вы сказали вернуться с дискотеки в 10 вечера, его или ее друзья остались, а ваше чадо побрело одиноко по пустынным улицам, потому что иначе дома ждет наказание. Такие послушные дети часто становятся жертвами преступников. Объясните, что у всех правил есть исключения. И скажите, что он может опоздать по уважительной причине — дождаться друзей с дискотеки и пойти домой всем вместе.

Эксперт советует уделять больше внимания детям, не ругать по мелочам и стараться по возможности выполнять часть их мелких хотелок. Не ругайтесь по телефону и не спорьте из-за ерунды, не спите со ссорой и обидой, учитесь разрешать конфликты с уважением — чтобы не было мотива уйти куда глаза глядят, назло маме.