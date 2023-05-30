30 июня — круглый стол «Торговая сеть: почему Петербург выбился в лидеры российского рынка интернет-торговли»

По данным Комитета по промышленной политике и инновациям и торговле, в прошлом году объем интернет-продаж в городе на Неве вырос более чем в два раза — до 270 млрд рублей. Сейчас 14% покупок в Петербурге совершается в режиме онлайн — по этому показателю он обогнал Москву и Московскую область, где в доля интернет-покупок составляет 10%. В чем особенность интернет-торговли в Северной столице, что чаще всего покупают и кто это все продает — обсудим на круглом столе.

