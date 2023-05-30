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    30 июня — круглый стол «Торговая сеть: почему Петербург выбился в лидеры российского рынка интернет-торговли»

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    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Как вы видите рынок интернет-торговли в первом полугодии 2023 года? Растет ли он? Что на нем меняется?
    • Есть ли особенности интернет-торговли в Санкт-Петербурге? Кто является крупнейшим игроком?
    • Какие сегменты интернет-торговли в Петербурге развиваются быстрее всего?
    • Что здесь покупают онлайн чаще всего? Каков портрет петербургского покупателя?
    • Как развивают интернет-торговлю местные ретейлеры? Какие интернет-магазины пользуются популярностью? Открывают они собственные магазины или пользуются маркет-плейсами?
    • Развитие служб доставки в Петербурге: пункты самовывоза и курьерская доставка.
    • Новые сегменты интернет-торговли: торговля лекарствами

    По данным Комитета по промышленной политике и инновациям и торговле, в прошлом году объем интернет-продаж в городе на Неве вырос более чем в два раза — до 270 млрд рублей. Сейчас 14% покупок в Петербурге совершается в режиме онлайн — по этому показателю он обогнал Москву и Московскую область, где в доля интернет-покупок составляет 10%. В чем особенность интернет-торговли в Северной столице, что чаще всего покупают и кто это все продает — обсудим на круглом столе.

    К участию в круглом столе приглашаются маркетплейсы, службы доставки, сервисы онлайн-торговли, ретейлеры, развивающие интернет-торговлю.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 30 июня 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Алмазова Анна,+7 (921) 933–77–12, almazova@fontanka.ru

    План мероприятий

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