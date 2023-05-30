30 июня — круглый стол «Торговая сеть: почему Петербург выбился в лидеры российского рынка интернет-торговли»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Как вы видите рынок интернет-торговли в первом полугодии 2023 года? Растет ли он? Что на нем меняется?
- Есть ли особенности интернет-торговли в Санкт-Петербурге? Кто является крупнейшим игроком?
- Какие сегменты интернет-торговли в Петербурге развиваются быстрее всего?
- Что здесь покупают онлайн чаще всего? Каков портрет петербургского покупателя?
- Как развивают интернет-торговлю местные ретейлеры? Какие интернет-магазины пользуются популярностью? Открывают они собственные магазины или пользуются маркет-плейсами?
- Развитие служб доставки в Петербурге: пункты самовывоза и курьерская доставка.
- Новые сегменты интернет-торговли: торговля лекарствами
По данным Комитета по промышленной политике и инновациям и торговле, в прошлом году объем интернет-продаж в городе на Неве вырос более чем в два раза — до 270 млрд рублей. Сейчас 14% покупок в Петербурге совершается в режиме онлайн — по этому показателю он обогнал Москву и Московскую область, где в доля интернет-покупок составляет 10%. В чем особенность интернет-торговли в Северной столице, что чаще всего покупают и кто это все продает — обсудим на круглом столе.
К участию в круглом столе приглашаются маркетплейсы, службы доставки, сервисы онлайн-торговли, ретейлеры, развивающие интернет-торговлю.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 30 июня 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Алмазова Анна,+7 (921) 933–77–12, almazova@fontanka.ru