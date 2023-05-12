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    Больше разводов, но меньше смертей. Росстат рассказал, как живет население Петербурга

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    Росстат опубликовал статистику рождаемости и смертности населения России и Петербурге за первый квартал 2023 года. Естественная убыль сократилась практически вдвое.

    По данным Росстата, за январь — март в Петербурге родились 11 414 детей, это чуть меньше, чем годом раньше (было 12 384 младенца). За первый квартал года умерли больше 15 тысяч петербуржцев, это примерно на пять тысяч меньше, чем за первые три месяца 2022 года. В итоге естественная убыль сократилась почти вдвое.

    Жениться горожане стали реже — зарегистрировано 7972 брака к 9136 годом ранее. Количество разводов, напротив, растет — 6530 к 5825.

    Примерно такая же картина по стране — в 1 квартале 2023 года родились 311,5 тысячи младенцев, умерли почти 460 тысяч человек, поженились 155 тысяч пар и развелись 158 тысяч семей. Естественная убыль составила 148,7 тысячи человек, что на 43,7% меньше, чем за январь — март 2022 года.

    «Смертность в I квартале 2023 года сократилась по сравнению с январем — мартом 2022 года на 21,4%, рождаемость — на 2,9%. Младенческая смертность в I квартале 2023 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 12,5%», — отмечает Росстат.

    Более подробную статистику можно найти по ссылке в публикации Росстата.

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