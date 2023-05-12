Больше разводов, но меньше смертей. Росстат рассказал, как живет население Петербурга

Росстат опубликовал статистику рождаемости и смертности населения России и Петербурге за первый квартал 2023 года. Естественная убыль сократилась практически вдвое.
По данным Росстата, за январь — март в Петербурге родились
Жениться горожане стали реже — зарегистрировано 7972 брака к 9136 годом ранее. Количество разводов, напротив, растет — 6530 к 5825.
Примерно такая же картина по стране — в 1 квартале 2023 года родились 311,5 тысячи младенцев, умерли почти 460 тысяч человек, поженились 155 тысяч пар и развелись 158 тысяч семей. Естественная убыль составила 148,7 тысячи человек, что на 43,7% меньше, чем за январь — март 2022 года.
«Смертность в I квартале 2023 года сократилась по сравнению с январем — мартом 2022 года на 21,4%, рождаемость — на 2,9%. Младенческая смертность в I квартале 2023 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 12,5%», — отмечает Росстат.
Более подробную статистику можно найти по ссылке в публикации Росстата.