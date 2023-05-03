Петербургский Tinder, карта борщевика и краудсорсинг для СВО. Что петербуржцы предложили в рамках программы «Твой бюджет-2023»

Фото: Наталья Гончарова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге стартовали публичные обсуждения проектов, поданных в рамках программы «Твой бюджет», в рамках которой Смольный планирует распределить до 90 млн рублей. «Фонтанка» публикует 10 самых оригинальных идей — как тех, из кого предстоит выбрать победителей, так и тех, кто не добрался до нового этапа.



Прошли

1. Карта борщевика

«Борьба с борщевиком Сосновского — это защита конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду», — считают авторы заявки. Проблемы, связанные с опасным растением, каждый год встают все острее, планирование работ по борьбе с ним ведется бессистемно, говорится в описании.



Чтобы решить проблему, авторы инициативы предлагают создать открытую карту распространения борщевика. 162 Формироваться она будет на основании сообщений граждан (через «Госуслуги» или портал «Наш Санкт-Петербург») либо через данные съемки со спутников или аэрофотосъемки. В некоторых субъектах РФ уже есть карты учёта распространения борщевика Сосновского, в том числе и в Ленинградской и Московской областях, отмечается в заявке.



162 Формироваться она будет на основании сообщений граждан (через «Госуслуги» или портал «Наш Санкт-Петербург») либо через данные съемки со спутников или аэрофотосъемки. В некоторых субъектах РФ уже есть карты учёта распространения борщевика Сосновского, в том числе и в Ленинградской и Московской областях, отмечается в заявке.

Формироваться она будет на основании сообщений граждан (через «Госуслуги» или портал «Наш Санкт-Петербург») либо через данные съемки со спутников или аэрофотосъемки. В некоторых субъектах РФ уже есть карты учёта распространения борщевика Сосновского, в том числе и в Ленинградской и Московской областях, отмечается в заявке.



Сверяясь с данными карты, ответственные лица могли бы отправлять предписания собственникам земельных участков, где замечен борщевик, для граждан такая карта была бы элементом общественного контроля. Бюджет проекта оценивается в 1 млн рублей. Заявка переведена на этап «Публичных обсуждений».

2.









Краудсорсинг для СВО

Перешла на следующий этап и заявка на создание цифровой платформы «Фронтовая Бригада», которая объединит жителей, волонтеров и проекты — то есть всех занимающихся оказанием гуманитарной помощи и поддержкой участников СВО. Предполагается, что сервис станет своего рода «единым окном» и поможет лучше информировать жителей, координировать проекты и увеличить сбор средств. Сейчас существует около 30 проектов, которые занимаются изготовлением носилок, блиндажных свечей, маскировочных сетей, коптеров и другого оснащения, а также шьют амуницию, собирают продукты, организуют тренировочные лагеря, ведут военно-патриотическую работу, антифейковую работу в СМИ, публикуют новости с линии фронта, организуют поддержку семей военнослужащих, говорится в заявке. Проекты смогут разместить свои заявки, а потенциальные волонтеры — выбрать интересный проект, в том числе с учетом локации, а также перевести деньги. Бюджет — 1 млн рублей.



3. Бак-о-метр

Инициативные петербуржцы предлагают оцифровать городские помойки и отслеживать их заполняемость в режиме онлайн. Снабжать данными сервис «Бак-о-метр» предлагается изображениями с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город», а также дать возможность присылать фото неравнодушным гражданам с помощью приложения на смартфоне. Ссылку на приложение можно разместить прямо на баках в виде QR-кода.

Система проверит фото с помощью технологий компьютерного зрения и, если сочтет бак полным, отправит заявку на вывоз мусора коммунальной службе. При этом пользователь сможет отслеживать ее статус. «Также система осуществляет расчёт оптимального пути движения мусоровоза с учетом расположения заполненных баков, что позволяет сократить временные и финансовые затраты на вывоз мусора», — говорится в описании. Цена вопроса — 7,6 млн рублей.



4. Улучшить сайт Смольного

Еще одно предложение, которое добралось до следующего этапа, — «привести в порядок официальный сайт администрации Санкт-Петербурга gov.spb.ru». Сейчас, по мнению инициативных горожан, сайтом пользоваться неудобно: «...информация не обновляется, плохо структурирована, ничего не найти и ничего не понятно, много сведений, которые устарели и вводят в заблуждение».

В частности, предлагается интегрировать проект «Наш Санкт-Петербург», электронную приемную обращений граждан letters.gov.spb.ru и и сам gov.spb.ru в единое целое. Авторы заявки указывают на дублирование части функций этих сервисов и отсутствие пользовательской оценки результата устранения проблемы. На новой версии портала предлагается добавить автоматическое отправление обращений с неудовлетворительными пользовательскими оценками на пересмотр с уведомлением вышестоящих руководителей. Бюджет оценивается всего в 1 рубль.



5. Измерение излучения станций сотовых операторов

По мнению инициативных горожан, Петербургу также необходим «мониторинг мощности излучения базовых станций сотовых операторов и других излучений». В городе уже есть системы мониторинга экологической обстановки, анализирующие воздух на наличие вредных веществ, сказано в заявке. Их предлагается дополнить датчиками, фиксирующими мощность радиоизлучения в разных районах города. Стоимость реализации идеи оценивается в 10 млн рублей. В качестве благополучателей указаны жители и гости города, а также администрация города.

6. Гид по граффити

Создатели интерактивного гида по уличному искусству PublicARt также подали заявку на участие в проекте «Твой бюджет». Они предлагают доработать уже существующее мобильное приложение новым функционалом.

«От уличной культуры никуда не деться, несогласованные рисунки на стенах продолжат появляться и дальше», — говорится в заявке. Наличие интерактивного гида поможет сблизить горожан и художников и направить энергию творцов в созидательное русло.



Сейчас с помощью приложения жители и гости города могут узнать местоположение стрит-арт-работ, информацию об их авторах, о концепции работы, выстроить свой маршрут по выбранным точкам и прослушать аудиогид. Дополнить функционал предлагается авторскими маршрутами, аудиозаметками самих художников и внедрить возможность записи на офлайн-экскурсии. Цена вопроса — 11,8 млн рублей.

Не прошли

1) Конкурент Tinder

Не успел Tinder объявить об уходе из России, как петербуржцы уже вознамерились создать ему конкурента. Рабочее название приложения — «Каждой твари — по паре». Сервис будет создавать «метчи» «по аналогии с подбором предложений по ипотеке». Ключевыми факторами будет совпадение запроса (знакомство для дружбы, потенциальной любви, секса, создания семьи или другое) и интересов. «Например, обоим нравится «Карточный домик»/ Эрмитаж/ паста с креветками», — пишут авторы инициативы. Затраты на создание они оценили в 1,8 млн рублей. «Потенциально проект финансово привлекателен (окупаем и прибылен)», — говорится в заявке. Однако до следующего этапа весьма актуальная идея не добралась.



2) Цифровая очередь

Несмотря на приход цифровых технологий, петербуржцам все еще приходится стоять в очередях, пишут авторы инициативы. Тратить время на ожидание приходится в больницах, на выставках, в музеях, в миграционных центрах, где электронная очередь работает далеко не всегда.

Авторы инициативы предлагают мини-приложение для создания электронной очереди «Подожду», которое позволит горожанам «стоять в тех же очередях, но уже в цифровом виде». Вместо номерков, списков и перекличек можно будет ждать своего часа в кафе или другом удобном месте.

Приложение планируется разработать на открытой платформе VK Mini Apps, авторизация может происходить через приложения «ВКонтакте» и «Одноклассники». Затраты на разработку оцениваются в 7,3 млн рублей. Но на следующий этап заявка не прошла.

3. Антишутинг

Вероятно, навеяна последними событиями и идея «системы цифровизации обнаружения инцидентов с огнестрельным оружием» под названием «Антишутинг». Если вкратце, то вместо нажимания тревожной кнопки человеком авторы инициативы предлагают создать систему, которая будет сама реагировать на звуки выстрелов и отправлять тревожный сигнал о происшествии в ближайший мониторинговый центр или ближайшее отделение полиции.



Обучать нейросеть предлагается на основе датасета выстрелов реального оружия.

«В итоге автоматическое срабатывание минимизирует потери среди гражданских лиц, исключая человеческий фактор», — считают авторы инициативы. Цена вопроса — 8 млн рублей. Но до публичных обсуждений идею не допустили.

4. Приветственные смс для туристов

Автор инициативы предлагает отправлять каждому гостю Северной столицы смс-сообщение со ссылкой на официальный туристический портал Петербурга с достоверной информацией о событиях, достопримечательностях, гидах, маршрутах, HoReCa, городских службах. Данные о въезжающих можно получать от сотовых операторов. Бюджет оценивается в 15 млн рублей Тот же автор предлагает при подключению к городскому wi-fi выводить на смартфон туриста портал visit-petersburg.ru. Эта опция потребует 10 млн рублей.

Что дальше

До этапа публичных обсуждений дошли 67 заявок из 105 зарегистрированных. Забраковали те идеи, которые не соответствовали принципу законности, были неоригинальными, не носили социальный характер, либо инициатору не удалось собрать команду.



После публичных обсуждений экспертная комиссия до 1 августа определит лучшие инициативы. Победители смогут получить до 15 млн рублей. Реализовать проекты нужно до конца 2024 года.

